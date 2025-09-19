Rusia rechaza que sus aviones violaran el espacio aéreo de Estonia

Moscú, 19 Sep (Sputnik).- El Ministerio de Defensa de Rusia aseveró que cazas rusos no entraron en el espacio aéreo de Estonia, sino que volaron en el espacio aéreo internacional en estricto cumplimiento de las normas internacionales.

«El 19 de septiembre, tres cazas rusos MiG-31 completaron un vuelo programado desde Carelia hasta un aeródromo en la región de Kaliningrado. El vuelo se realizó en estricto cumplimiento de las normas internacionales sobre el espacio aéreo y no violó las fronteras de otros Estados, como lo confirma la supervisión objetiva», manifestó el organismo.

La cartera militar destacó que los aviones no se desviaron de la ruta aérea acordada, que transcurría sobre aguas neutrales del mar Báltico, a más de tres kilómetros de la isla de Vaindloo, perteneciente a Estonia.

Anteriormente, el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, acusó a tres cazas rusos MiG-31 de violar el espacio aéreo estonio y aseveró que su Gobierno ha decidido solicitar consultas con la OTAN en virtud del Artículo 4, que establece que «las Partes se consultarán mutuamente siempre que, en opinión de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes se vean amenazadas». (Sputnik)