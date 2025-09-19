Submarinos nucleares rusos realizan lanzamientos de misiles en el mar de Ojotsk

Vladivostok, Rusia, 19 sep (Xinhua) — Dos submarinos de propulsión nuclear de la Flota del Pacífico de Rusia lanzaron con éxito misiles de crucero durante unos ejercicios navales en el mar de Ojotsk, informó hoy la flota.

Los submarinos multipropósito Krasnoyarsk y Omsk dispararon misiles de crucero Oniks y Granit contra un blanco marítimo situado a más de 250 kilómetros de distancia, indicó el servicio de prensa de la flota en un comunicado.

Los datos de monitoreo mostraron que los tres misiles impactaron directamente en el objetivo. Buques de superficie y unidades de aviación naval de la Flota del Pacífico fueron desplegados para asegurar el área de prueba durante los lanzamientos.

El ejercicio de lanzamiento formó parte de un simulacro de mando y estado mayor realizado por el Comando Conjunto de Fuerzas en el noreste de Rusia desde el 12 de septiembre. Los entrenamientos se enfocaron en la protección de las rutas marítimas en el Pacífico Norte, así como en la defensa de las costas de las regiones de Kamchatka y Chukotka y de territorios insulares cercanos.

La flota señaló que el ejercicio se llevó a cabo en el marco del plan de instrucción de la Armada rusa y constituyó la fase final del adiestramiento de combate del período de verano.