Tras fin de negociaciones, firma de acuerdo Mercosur-UE dependerá de Consejo Europeo, afirma ministro brasileño

Río de Janeiro, 19 sep (Xinhua) — Las negociaciones del acuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) han concluido y la firma se realizará una vez finalizado el debate en el Consejo Europeo, informó hoy viernes el canciller brasileño, Mauro Vieira.

En conferencia de prensa conjunta con la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Kaja Kallas, el ministro brasileño dijo que es necesario que el texto sea traducido a todos los idiomas de los países involucrados y discutido en el Consejo Europeo para su firma, la cual podría darse durante la próxima cumbre del Mercosur, a finales de año.

Posteriormente, cada país deberá iniciar su propio proceso de aprobación legislativa.

Por su parte, Kallas explicó que la propuesta ya fue enviada al Consejo Europeo, que ahora deberá deliberar sobre el asunto.

«Somos 27 países, 27 democracias, y hay diferentes grupos, la discusión está en curso y esperamos que todo salga bien», afirmó.

Durante su visita a Brasilia, Kallas también se reunió con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el Palacio de la Alvorada para abordar varios temas, como el acuerdo Mercosur-UE y la defensa del multilateralismo.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur (bloque integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) se negocia desde hace más de dos décadas y es considerado el mayor tratado de libre comercio de la historia reciente de ambas regiones.

Se espera que el acuerdo elimine aranceles para más del 90 por ciento del comercio bilateral entre ambos bloques, lo que abarcaría la gran mayoría de bienes y servicios intercambiados.

Además de la reducción arancelaria, el acuerdo contempla la eliminación o simplificación de barreras no arancelarias, incluyendo procedimientos aduaneros, regulaciones sanitarias y fitosanitarias, así como requisitos en licitaciones públicas.

El texto no se limita al comercio, incorpora un componente político y de cooperación que incluye compromisos de desarrollo sostenible, la adhesión al Acuerdo de París sobre cambio climático y obligaciones específicas en materia ambiental.

Estas disposiciones han sido un punto central de debate, especialmente para varios países europeos preocupados por la deforestación y la protección del medio ambiente.

Para el Mercosur, la entrada en vigor del acuerdo significaría un acceso más amplio a mercados de alto poder adquisitivo, lo que impulsaría las exportaciones de productos agrícolas, alimentos procesados, materias primas e industrias con potencial internacional.

Para la UE, el tratado es una jugada económica y geopolítica, ya que le permitiría diversificar cadenas de suministro, garantizar el acceso a materias primas esenciales para las transiciones energéticas y digitales, y reforzar su presencia comercial en América Latina en un contexto de crecientes tensiones globales y proteccionismo.