Trump declara «ilegales» los indultos firmados por Joe Biden

Washington, 20 sep (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el viernes que todos los indultos firmados por su predecesor, Joe Biden, no tienen valor legal.

«Biden indultó a otra gente que, francamente, estaría en la cárcel si no fuera por esos indultos. Pero estos indultos ahora son ilegales», dijo el mandatario a la prensa en la Casa Blanca.

Semanas antes de dejar el cargo, Biden indultó a 39 personas y conmutó las penas de unas 1.500 personas.

Previamente, había indultado a su hijo Hunter, quien había sido declarado culpable de tres delitos vinculados a la compra y posesión ilegal de un arma.

Trump calificó el indulto como un «abuso y un error judicial».

A pocos días de asumir su segundo mandato, Trump indultó a unas 1.500 personas que participaron en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. (Sputnik)