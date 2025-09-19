Trump firma proclamación que aumenta tasa de visa H-1B para empleadores a 100.000 dólares

Washington, 19 sep (Xinhua) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una proclamación que eleva a 100.000 dólares la tarifa que pagan las empresas para patrocinar a solicitantes de visas H-1B, señalando que la medida busca garantizar que el país atraiga talento altamente cualificado que los trabajadores estadounidenses no puedan reemplazar.

«La sustitución a gran escala de trabajadores estadounidenses mediante el abuso sistémico del programa ha socavado tanto nuestra economía como nuestra seguridad nacional», afirmó la proclamación.

De acuerdo con el decreto, la entrada de ciudadanos extranjeros titulares de visas H-1B para trabajar en ocupaciones especializadas en Estados Unidos quedará restringida, salvo para aquellos solicitantes cuyas peticiones incluyan el pago de seis cifras por parte de su empleador. La restricción de entrada se aplicará a los extranjeros que ingresen o intenten ingresar a Estados Unidos a partir de la fecha de la proclamación, el 21 de septiembre.

Las empresas suelen pagar varios miles de dólares por las visas H-1B. Esta nueva política incrementará de manera sustancial el costo de contratar talento extranjero. El límite anual de nuevas visas H-1B es de 85.000, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Al firmar la proclamación en la Casa Blanca el viernes por la tarde, Trump declaró que las compañías preferirán no pagar la nueva tarifa y, de esa manera, contratar estadounidenses. «Así que existe un incentivo para contratar estadounidenses», dijo el mandatario.

«La empresa debe decidir si la persona es lo suficientemente valiosa como para pagar 100.000 dólares anuales al Gobierno, o si debería mirar en casa y contratar a un estadounidense», señaló el secretario de Comercio, Howard Lutnick, presente en el acto.

Medios estadounidenses destacaron que la elevada tarifa afectará a gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft y Google, que han dependido durante mucho tiempo del programa H-1B para contratar empleados extranjeros, incluidos desarrolladores de software.

CBS informó de que el plan podría resultar contraproducente al alentar a las empresas estadounidenses a trasladar empleos al extranjero, especialmente en campos especializados como la investigación y el desarrollo. También podría disuadir aún más a estudiantes internacionales de cursar estudios en Estados Unidos.