Trump incluye a Nueva York entre ciudades donde planea desplegar la Guardia Nacional

Washington, 20 sep (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el viernes que planea desplegar la Guardia Nacional en la ciudad de Nueva York (este) para combatir la delincuencia, así como en Chicago, Memphis y Nueva Orleans.

«También iremos a Nueva York», declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca, y agregó que Chicago, Memphis y Nueva Orleans también estarían sujetas a la ofensiva federal contra la delincuencia.

Trump anunció el pasado lunes la firma de un memorando presidencial que establece el Grupo de Trabajo de Seguridad en Memphis, con el objetivo de eliminar la delincuencia gradualmente.

Se supone que dicha iniciativa será una réplica de la aplicada de Washington y empleará a la Guardia Nacional, así como al Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Administración de Control de Drogas y el Cuerpo de Alguaciles de EEUU, entre otras agencias.

El pasado 11 de agosto, Trump ordenó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Washington, DC, en medio de una «emergencia de seguridad pública» y dijo que iba a restablecer el orden en otras ciudades con altos índices de criminalidad, como Nueva York, Chicago, Baltimore, Oakland y Los Ángeles. (Sputnik)