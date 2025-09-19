Trump muestra video del ataque a otro barco que «traficaba narcóticos ilícitos»

Washington, 19 Sep (Sputnik).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, compartió este viernes un video de un nuevo ataque a otra lancha que supuestamente «traficaba narcóticos ilícitos», en medio del aumento de las agresiones de Washington en el mar Caribe.

«Bajo mis órdenes, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos», escribió el mandatario en su cuenta en Truth Social, junto a las imágenes del suceso.

En el video compartido se puede ver una pequeña embarcación, marcada como blanco de un arma. A continuación, la barca es alcanzada por un proyectil de larga distancia y posteriormente arde envuelta en llamas.

«El ataque mató a tres narcoterroristas a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales», destacó Trump, agregando que la inteligencia estadounidense confirmó que el objetivo atacado «transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses».

Constantes agresiones de Washington

En agosto, el inquilino de la Casa Blanca anunció el ataque contra una pequeña lancha con «11 narcoterroristas del Tren de Aragua», narrativa cuya veracidad ha sido rechazada por las autoridades venezolanas. El lunes, el mandatario mostró un video de un nuevo ataque contra supuestos «narcoterroristas de Venezuela». Al día siguiente afirmó que había un tercer bote bombardeado, aunque solo se han divulgado las imágenes de dos.

Por su parte, la representación de Venezuela ante las Naciones Unidas, demandó este viernes el «cese inmediato» de las operaciones militares de EE.UU. al sur del Caribe, al considerar que las acciones son contrarias a lo consagrado en el derecho internacional, que proscribe explícitamente la amenaza del uso de la fuerza contra naciones soberanas, así como el bombardeo de civiles.