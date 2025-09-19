Trump revela de qué habló con Xi

Washington, 19 Sep (Sputnik).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, informó que mantuvo este viernes una conversación telefónica «muy productiva» con su homólogo chino, Xi Jinping, durante la cual se abordaron «muchos temas importantes», como el comercio y la resolución del conflicto ucraniano.

«Avanzamos en muchos temas importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo de TikTok», publicó en su cuenta de Truth Social.

El mandatario estadounidense indicó que también acordó reunirse con su par chino en la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará del 31 de octubre al 1 de noviembre en Corea del Sur.

Además, Trump señaló que tiene previsto viajar a principios de 2026 al gigante asiático, mientras que Xi «visitaría Estados Unidos en el momento oportuno».

«La conversación fue muy positiva. Volveremos a hablar por teléfono. Agradezco la aprobación de TikTok y ambos esperamos reunirnos en la APEC», concluyó.

Por su parte, el líder chino expresó la esperanza de que su país y EE.UU. puedan lograr prosperidad y éxitos compartidos, beneficiándose mutuamente y al mundo. En general, la llamada con el presidente estadounidense ha sido calificada desde Pekín como «pragmática, positiva y constructiva».