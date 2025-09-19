UCR impulsa modernización del sector lechero con tecnología e innovación sostenible

San José, 19 Set (Elpaís.cr).- La Universidad de Costa Rica (UCR) reafirmó su compromiso con las transformaciones sociales y económicas que requiere el país al vincular el conocimiento académico con las necesidades del sector ganadero nacional.

Desde esta perspectiva, la Escuela de Ingeniería de Biosistemas desarrolla el proyecto de acción social ED-3681 “Fortalecimiento de la Producción Lechera en Costa Rica a través de la Tecnificación”, que busca mejorar la eficiencia productiva, promover la sostenibilidad ambiental y garantizar el bienestar animal.

La iniciativa se ejecuta en conjunto con la carrera de Ingeniería en Desarrollo Sostenible de la Sede del Atlántico, la Escuela de Física y el Laboratorio de Observación del Cambio Climático (LOSIC). El objetivo central es crear un modelo educativo integral que fortalezca las capacidades técnicas de productores locales, jóvenes en condición de vulnerabilidad y actores sociales, mediante el uso de tecnologías aplicadas a la lechería, buenas prácticas ganaderas y un manejo eficiente de los recursos.

Tecnología al servicio del campo

Entre 2024 y 2025, el equipo interdisciplinario de la UCR realizó talleres, capacitaciones y espacios de intercambio en la Sede del Atlántico, la Sede Rodrigo Facio y en la organización Ciudad de los Niños. En estas actividades se abordaron temas como:

Diseño, programación y aplicación de collares inteligentes para el monitoreo del ganado.

Biodigestores para el tratamiento de residuos orgánicos en lecherías.

Herramientas para mitigar el impacto ambiental de la actividad ganadera.

De acuerdo con la coordinadora del proyecto, Dra. Melissa Rojas Downing, estas tecnologías se aplican en fincas modelo —como la Lechería de Ciudad de los Niños y la de la Sede del Atlántico— con la finalidad de convertirlas en espacios demostrativos para productores y comunidades interesadas.

“El proyecto busca mejorar la calidad de vida de los productores locales y jóvenes en situación de vulnerabilidad, mediante la transferencia de conocimiento, el fortalecimiento de capacidades técnicas y el impulso a un desarrollo económico con enfoque ambiental. Nuestra meta es promover sistemas ganaderos más sostenibles y respetuosos del bienestar animal”, afirmó Rojas.

Impacto en comunidades rurales

Gracias a esta iniciativa, estudiantes de Ciudad de los Niños diseñaron y aplicaron collares inteligentes en su lechería, mientras que en la Sede del Atlántico se instaló un sistema de biodigestión anaerobia, actualmente en fase de evaluación para medir su impacto ambiental y energético.

Las capacitaciones también incluyeron temas sobre bienestar animal, productividad sostenible e impacto ambiental, beneficiando a decenas de productores de Coronado, Turrialba, Paraíso, Pacayas, Jiménez, Santa Cruz de Turrialba y Alvarado.

Jessica Arias, profesora del Colegio Técnico de Pacayas, destacó el valor de estas actualizaciones:

“Para nosotros esto es sumamente importante porque todas las áreas cambian, se modernizan y se implementa tecnología. Estos conocimientos los llevamos también a nuestras aulas, para que estudiantes de 16 y 17 años, próximos a insertarse en el mercado laboral, salgan con la mejor preparación”, expresó.

Por su parte, Matías Porras, productor de Santa Cruz de Turrialba, subrayó que estas capacitaciones son una oportunidad única para acceder a conocimientos que usualmente son de difícil alcance. “Las personas productoras quieren aprender más, pero no saben por dónde empezar o no están adaptadas a las herramientas tecnológicas. Estas iniciativas son muy valiosas y ojalá lleguen a más comunidades rurales”, dijo.

Efecto multiplicador y compromiso interinstitucional

La iniciativa también ha generado un valioso intercambio para los estudiantes universitarios, quienes han podido aplicar en el campo los conocimientos adquiridos en las aulas. Para Alison Chavarría, estudiante de Ingeniería de Biosistemas, la experiencia ha sido determinante:

“El hecho de poder compartir con un productor lo que uno aprende en clase permite practicar conocimientos, entender cómo funcionan las fincas y aplicar lo que vemos sobre producción animal, bienestar y sostenibilidad”, señaló.

A nivel institucional, la Corporación Ganadera (CORFOGA) reconoció el aporte de la UCR en la transferencia de conocimiento. El ingeniero Arnold Mora, promotor regional de CORFOGA, explicó que la colaboración entre ambas entidades fortalece al sector:

“Las fincas se vuelven más pequeñas, pero deben ser sostenibles. Estos procesos de tecnificación son muy necesarios y permiten que nuevas generaciones incorporen innovaciones tecnológicas con mayor facilidad”, puntualizó.

Un sector estratégico para el país

Según datos de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), la ganadería representa cerca del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que evidencia su importancia económica y social.

A través de este proyecto, la UCR se consolida como un actor estratégico en la modernización del sector ganadero, integrando formación académica, investigación aplicada y acción social. Su meta es clara: fomentar la adopción de tecnologías apropiadas, aumentar la competitividad, fortalecer las comunidades rurales y contribuir a la mitigación del cambio climático.