Moscú, 20 Sep (Sputnik).- La infraestructura de la central nuclear de Zaporozhie fue atacada por las fuerzas ucranianas durante la visita de los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), informó este sábado el canal oficial de la planta.

Se indica que el ataque se llevó a cabo el viernes con tres drones, dos de los cuales detonaron sobre el techo del edificio. El objetivo del ataque fue el edificio del centro de formación y entrenamiento. Los especialistas del OIEA presentes en la planta fueron rápidamente trasladados a un lugar seguro.

No se registraron daños críticos ni hubo heridos entre el personal de la planta. El canal de la central destacó que «a pesar de las absurdas y peligrosas acciones del régimen de Kiev, la situación está bajo control».

Chantaje nuclear de Kiev

La central nuclear de Zaporozhie, la mayor de Europa, ha sido blanco del régimen ucraniano durante mucho tiempo. En agosto, sus acciones provocaron un incendio en la zona de las estructuras hidráulicas de la central. Los empleados del Ministerio de Situaciones de Emergencia y bomberos rusos regularmente arriesgan sus vidas, ya que Ucrania lanza ataques deliberados contra los equipos para socavar su trabajo. Las agresiones de Kiev, asimismo, han causado víctimas civiles en la cercana Energodar.

Rusia considera que no solo Ucrania es responsable de estas «provocaciones muy peligrosas», sino también los países que la apoyan, suministrando armas e inteligencia, proporcionando fondos y entrenando a miembros de las FF.AA. de Ucrania. (Sputnik)