Volcán Reventador en Ecuador emite columnas de gases y cenizas y genera descenso de lava

Quito, 19 sep (Sputnik). El volcán Reventador, ubicado en la provincia amazónica de Napo, en el norte de Ecuador, registra expulsión de gases y cenizas y descenso de material incandescente, lo cual confirma un incremento de su actividad superficial, informó este viernes el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (Igepn)

«Durante la noche de ayer (jueves) y la madrugada de hoy, a través del sistema de cámaras de vigilancia, se registraron varios episodios de descenso de material incandescente por los flancos este-sureste y sur del volcán, alcanzando hasta 1000 metros bajo del nivel del cráter», consignó el Igepn en un reporte.

Además, recoge la información emitida por la agencia Washington VAAC, de EEUU, según la cual en tres reportes se observaron nubes de ceniza con alturas de 1.000 metros sobre el nivel del cráter en direcciones oeste y oeste-noroeste.

El Igepn indicó que el nivel de actividad superficial de este cráter es «alta» y la interna es «moderada», mientras continúa la alerta naranja para este volcán, emitida por la Secretaría Nacional de Riesgos, lo que implica seguimiento de la actividad, monitoreo y notificación a las autoridades.

El volcán Reventador está ubicado a unos 90 kilómetros de Quito y es uno de los tres volcanes en erupción actualmente en Ecuador.

La actividad de este volcán es poco conocida debido a su ubicación en un sitio remoto y la inaccesibilidad, aunque registra al menos 16 erupciones desde 1541. (Sputnik)