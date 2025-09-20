California prohíbe uso de máscaras a agentes de inmigración durante operaciones

Los Ángeles, 20 sep (Xinhua) — El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció hoy sábado que firmó un paquete de leyes destinadas a proteger a los inmigrantes en el estado estadounidense, entre las que destaca la Ley No a la Policía Secreta, una medida pionera en el país que prohíbe a los agentes llevar máscaras.

En un discurso pronunciado en un instituto de Los Ángeles, Newsom afirmó que había promulgado cinco proyectos de ley. La Ley No a la Policía Secreta prohíbe de forma generalizada a los agentes de las fuerzas del orden federales y locales llevar máscaras faciales mientras desempeñan sus funciones.

Newsom también firmó un proyecto de ley que exige a los agentes del orden público estatales y federales identificarse mostrando sus números de placa o nombres mientras están de servicio, a menos que trabajen de incógnito.

Los otros tres proyectos de ley firmados hoy restringen el acceso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés) a las escuelas y guarderías, prohíben a los hospitales y proveedores de atención médica compartir información confidencial o permitir que los agentes entren en las salas de urgencias sin una orden judicial, y exigen que se notifique a las familias cuando los agentes se presenten en los recintos escolares.

«Es como una película distópica de ciencia ficción», dijo Newsom en el evento. «Coches sin distintivos, personas con máscaras, personas que desaparecen literalmente».

«Sin garantías procesales, sin derechos. Los inmigrantes tienen derechos y nosotros tenemos derecho a levantarnos y luchar», añadió.

Este paquete de leyes se firmó durante el amplio programa de deportaciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Más tarde, el gobernador publicó en X que las nuevas leyes eran «una respuesta directa» a las «redadas y detenciones ilegales de inmigrantes en California» llevadas a cabo por Trump.

Los demócratas de California comenzaron a redactar los proyectos de ley relacionados con la inmigración poco después de que Trump asumiera el cargo en enero. Sus esfuerzos se intensificaron después de que las agresivas medidas contra la inmigración en el sur de California provocaron semanas de protestas en Los Ángeles y llevaron al despliegue de la Guardia Nacional.

«Toda esta resistencia legislativa tiene como objetivo proteger a los angelinos de su propio Gobierno federal. Eso es muy significativo», indicó la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en el acto de hoy, en el que se unió a Newsom y a otros líderes demócratas locales.

El ICE ha sido objeto de críticas por parte de los residentes y las comunidades de California por permitir que los agentes lleven máscaras que les cubren el rostro y vistan de civil, alegando amenazas a los agentes y sus familias.

En una declaración realizada hoy, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, denunció las nuevas leyes firmadas por Newsom como «despreciables» y «un intento flagrante de poner en peligro a nuestros agentes».

Los expertos jurídicos señalaron que las medidas podrían ofrecer una protección limitada a los inmigrantes y que probablemente se enfrentarán a impugnaciones constitucionales por parte del Gobierno federal.

Kevin Johnson, profesor de Derecho migratorio y antiguo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis, aseveró que la legislación podría tener un impacto marginal en las operaciones federales de aplicación de la ley.

Señaló que una ley de California de 2018 que restringe las detenciones de inmigrantes en los edificios de los tribunales superiores no impidió que la administración Trump detuviera a personas en los tribunales este año.

«El Gobierno federal va a seguir haciendo lo que está haciendo, de una forma u otra», dijo Johnson. «Creo que la legislación da algo de esperanza y optimismo a las comunidades que se sienten atacadas, vulnerables y básicamente odiadas por el Gobierno federal».