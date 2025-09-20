Canciller expone postura de China sobre actual conflicto palestino-israelí

Beijing, 20 sep (Xinhua) — El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, expuso el viernes la postura de China sobre el actual conflicto palestino-israelí durante las conversaciones sostenidas en Beijing con su homólogo de Marruecos, Nasser Bourita.

Al señalar que la comunidad internacional debe unirse ante la actual situación de emergencia, Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, afirmó que es necesario promover un alto al fuego integral en Gaza con la mayor urgencia posible para aliviar la actual catástrofe humanitaria. Los países que tienen una influencia especial sobre Israel deben asumir con seriedad sus responsabilidades y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los organismos humanitarios también deben cumplir con sus obligaciones.

Wang indicó que el principio de «los palestinos gobiernan Palestina» debe implementarse de verdad. Gaza y Cisjordania son territorios inalienables de Palestina.

Cualquier acuerdo de gobernanza y reconstrucción posterior a la guerra debe respetar la voluntad del pueblo palestino y salvaguardar los derechos legítimos de la nación palestina.

Wang también hizo hincapié en la necesidad de adherirse firmemente a la solución de dos Estados, reunir un mayor consenso internacional y formar una posición más unificada. Pidió apoyar la plena adhesión de Palestina a las Naciones Unidas sobre la base del reconocimiento del Estado de Palestina, buscar vías viables para avanzar en la solución de dos Estados y rechazar cualquier acción unilateral que socave dicha solución.