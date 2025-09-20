Casa Blanca anuncia posible firma en breve de acuerdo sobre el futuro de TikTok

Washington, 20 sep (Sputnik).- La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera que en los próximos días se firme un acuerdo sobre el futuro del funcionamiento de la red social TikTok en el país norteamericano, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

«Lo espero en los próximos días», dijo la funcionaria a la cadena de televisión Fox News comentando el acuerdo sobre la red social.

Indicó que el pacto está preparado en un cien por ciento y «solo falta firmarlo».

Asimismo Leavitt detalló que EEUU obtendrá seis de los siete puestos en la junta que controlará el funcionamiento de TikTok en EEUU.

En abril de 2024, el entonces presidente de EEUU, Joe Biden (2021-2025), firmó una ley que obligaba a transferir TikTok al control de una empresa estadounidense bajo la amenaza de prohibir su operación en el país por razones de seguridad nacional.

La norma otorgaba a ByteDance un plazo hasta el pasado 19 de enero para vender sus operaciones en EEUU a un comprador que no fuera considerado un «adversario» del país.

Tras asumir nuevamente la presidencia el pasado 20 de enero, Trump prorrogó ese plazo en varias ocasiones.

A comienzos de abril, su Administración alcanzó un acuerdo con TikTok para convertir las operaciones de la plataforma en una nueva empresa controlada y gestionada mayoritariamente por inversionistas estadounidenses.

Sin embargo, después de que Trump impusiera altos aranceles a las importaciones de varios países, ByteDance notificó a la Casa Blanca que no aprobaría el acuerdo hasta que se resolvieran los problemas comerciales.

En junio, Trump firmó una orden ejecutiva que extendió el plazo de prohibición de TikTok por 90 días más, hasta el 17 de septiembre, y el 16 de septiembre, el presidente decretó una nueva extensión de las operaciones de TikTok en EEUU, hasta el 16 de diciembre. (Sputnik)