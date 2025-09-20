Chaves mandó policías a instalar agua para un proyecto habitacional en Naranjo

San José, 20 Sep (Elpaís.cr).- La Fuerza Pública, enviada por el presidente Rodrigo Chaves, con trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (AyA), tómo posesión del proyecto habitacional La Esperanza, en Naranjo de Alajuela.

Este mañana, más de 50 efectivos armados iniciaron la operación en el proyecto La Esperanza, construido durante la administración municipal anterior, sin haber cumplido con diversos trámites legales.

Dicho proyecto, construido por una empresa ligada al ex vicealcalde Carlos Calvo obtuvo permisos de construcción aunque los estudios técnicos advertían que no era viable el suministro de agua potable.

En conferencia de prensa realizada el miércoles, el mandatario advirtió que si no se concretaba la conexión antes del viernes, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) intervendría con apoyo de la Fuerza Pública. Incluso adelantó que iniciaría un proceso legal para quitarle la administración del acueducto a la Municipalidad de Naranjo, alegando incumplimiento.

De acuerdo con fuentes cercanas a la Municipalidad de Naranjo, la actuación del Presidente de la República, utilizando la Fuerza Pública para apoderarse parte de la infraestructura del acueducto municipal, sería ilegal e inconstitucional.

Entre otras, resalta la violación a la Autonomía Municipal: las municipalidades tienen autonomía constitucional para gestionar sus servicios, incluyendo los acueductos, y sus decisiones técnicas deben ser respetadas.

Sobre el Principio de Legalidad, aducen que «no existe base legal que faculte al Presidente a tomar una acción de esta naturaleza. El uso de la Fuerza Pública debe estar expresamente autorizado por ley y para fines específicos, no para imponer una decisión administrativa sobre otra entidad autónoma».

«Injerencia de poderes: al estar el caso en el Tribunal Contencioso Administrativo, cualquier acción ejecutiva de fuerza constituiría una grave intromisión en un proceso judicial en curso, vulnerando la separación de poderes y el debido proceso. El Poder Ejecutivo debe acatar las resoluciones judiciales, no adelantarse a ellas ni ignorarlas», explican.

Igualmente, llaman la atención de que «la vía correcta para resolver el conflicto sería esperar la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, que determinará si la negativa de la municipalidad fue legal y si los estudios técnicos que la sustentan son válidos. Si el tribunal fallara a favor del proyecto habitacional, la municipalidad estaría obligada a acatar la sentencia, pero no por una intervención de fuerza del Presidente».

Antecedentes y situación técnica

La Municipalidad detalló que en abril de 2021, el Departamento de Acueducto Municipal brindó a este proyecto la disponibilidad de agua condicionada, bajo el oficio DSPM-MM-DA-088-21, con observaciones técnicas que debían cumplirse. Sin embargo, en 2022, durante la administración del entonces alcalde Juan Luis Chaves Vargas, se emitió un nuevo oficio (MN-DAM-0175-2022) en el que se otorgó la disponibilidad de agua sin considerar las condiciones planteadas inicialmente. Este documento facilitó que la desarrolladora avanzara con las construcciones.

Posteriormente, el Concejo Municipal pidió la contratación de una empresa especializada para realizar un estudio sobre el diseño de las redes de distribución de agua potable en la zona del proyecto, pero ese proceso no se concretó durante la administración anterior.

Con la llegada del actual alcalde Randall Vega Blanco, el estudio técnico sí se ejecutó. Los resultados indicaron que, debido al crecimiento poblacional en el área servida por el acueducto de Naranjo Centro, hacia el año 2034 podrían presentarse serios riesgos en la continuidad, calidad y cantidad del suministro de agua.

Además, la normativa del AyA establece que este tipo de proyectos deben garantizar una vida útil mínima de 25 años en el diseño de sus sistemas de abastecimiento, plazo que no se cumpliría en las condiciones actuales.

Inversiones y limitaciones presupuestarias

La Municipalidad subrayó que ya se han invertido ₡216 millones en mejoras de infraestructura en el sector, como parte de las recomendaciones del estudio. Sin embargo, advirtió que se requieren al menos ₡550 millones adicionales para ampliar la capacidad del sistema y asegurar un abastecimiento adecuado a largo plazo.

“Ese presupuesto hoy no está en las arcas municipales”, señaló el comunicado, resaltando que sin esas obras el acueducto de Naranjo centro —que abastece a unas 12 mil personas— podría verse comprometido.

Procesos legales en curso

El alcalde Randall Vega insistió en que siempre ha existido disposición de colaborar con las familias beneficiarias del proyecto, pero aclaró que las decisiones deben tomarse conforme a la legislación vigente.

Por esa razón, la municipalidad presentó un proceso de lesividad y una solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

“Se pidió pronto despacho, porque lo que queremos es que el Tribunal resuelva el fondo del asunto y nos indique cómo proceder”, explicó Vega.

Asimismo, señaló que se encuentran a la espera de la resolución que emita la Sala Constitucional, tras un recurso de amparo interpuesto por el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). “Queremos dejar claro que seremos respetuosos de lo que resuelvan los jueces”, añadió.

Otros servicios pendientes

El municipio también llamó la atención sobre el hecho de que el suministro de agua no es el único requisito pendiente para que el proyecto La Esperanza pueda operar. De acuerdo con la información oficial:

El proyecto aún no cuenta con servicio eléctrico instalado.

Las obras de evacuación pluvial no han concluido.

Persisten requerimientos pendientes ante el Cuerpo de Bomberos.

La planta de tratamiento de aguas residuales no tiene todavía el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud.

Esto significa que, incluso si se resolviera el tema del agua, aún existirían varios obstáculos legales y técnicos que impiden la entrega de las viviendas.