China inicia construcción de telescopio de alta precisión en «techo del mundo»

Xining, 20 sep (Xinhua) — China inició hoy sábado la construcción de un nuevo proyecto de observación astronómica a gran escala, el telescopio submilimétrico Xue-shan-mu-chang de 15 metros (XSMT).

Situado en la meseta del Tíbet-Qinghai, este proyecto tiene como objetivo fortalecer la capacidad del país para explorar el frío y oculto universo mediante la creación de una instalación de alta precisión que cubra una notable laguna en su infraestructura astronómica existente.

Con un diámetro de 15 metros, el telescopio estará ubicado en la ciudad de Delingha, en el noroeste de la provincia china de Qinghai, a una altitud de 4.800 metros.

Dirigido por el Observatorio de la Montaña Púrpura, con sede en Nanjing, de la Academia de Ciencias de China, el proyecto está previsto que se complete en 2027.

En el universo, los procesos de formación de estrellas y planetas suelen quedar ocultos por el polvo interestelar, que los telescopios ópticos tradicionales no pueden atravesar. Sin embargo, las instalaciones de ondas submilimétricas son capaces de revelar los gases atómicos y moleculares interestelares fríos y oscuros que se esconden dentro de este polvo. No sólo pueden revelar las leyes de la formación y evolución de las galaxias, sino también rastrear las pistas del origen de las moléculas relacionadas con la vida cósmica.

Las observaciones con ondas submilimétricas tienen requisitos estrictos en cuanto a las condiciones del emplazamiento, y uno de ellos es que el contenido de vapor de agua en la atmósfera por encima del mismo debe ser bajo y estable.

De acuerdo con los científicos, el emplazamiento del telescopio se encuentra en el corazón de la meseta del Tíbet-Qinghai, conocida como «el techo del mundo», y se caracteriza por condiciones como la gran altitud, la mínima interferencia humana y un contenido de vapor de agua extremadamente bajo, lo que lo convierte en un lugar ideal para las observaciones.

China carece de instalaciones de observación construidas por ella misma y que funcionen con regularidad en el campo de la astronomía de ondas submilimétricas. El XSMT previsto llenará este vacío y respaldará la investigación astronómica de vanguardia de China, indicaron los científicos.

Li Jing, investigador del Observatorio de la Montaña Púrpura, afirmó que el XSMT se centrará en cuatro direcciones científicas: astronomía extragaláctica, estructura de la Vía Láctea, astronomía en el dominio del tiempo y astroquímica.

Los científicos también describieron los antecedentes del proyecto, el progreso de la construcción y los planes de desarrollo futuro en un artículo publicado el viernes en la revista en inglés SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy.

Como el primer telescopio avanzado de ondas submilimétricas desarrollado por China, una vez completado, se espera que el XSMT se una al Telescopio de Horizonte de Sucesos (EHT, Event Horizon Telescope) de próxima generación, una red de telescopios virtuales del tamaño de la Tierra, contribuyendo a la captura de imágenes dinámicas de agujeros negros y fortaleciendo la competitividad internacional de China en astronomía, señala el artículo.