Corte Constitucional de Ecuador suspende decreto presidencial sobre Asamblea Constituyente

Quito, 20 sep (Xinhua) — La Corte Constitucional de Ecuador suspendió de manera provisional los efectos del Decreto 148 emitido el viernes por el presidente, Daniel Noboa, a través del cual convocó a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente en el país sudamericano, informó hoy sábado la prensa local.

La Corte emitió un comunicado hacia la medianoche del viernes en el que dio a conocer su decisión, tras admitir a trámite cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra del Decreto 148 y aceptar la solicitud de medidas cautelares.

Esto implica la suspensión provisional de los efectos del citado decreto mientras se resuelven las demandas.

La decisión del máximo tribunal se produjo pocas horas después de que el presidente Noboa expidiera el documento, sin requerir un dictamen previo de la Corte Constitucional, como exige la legislación ecuatoriana.

«Estas medidas cautelares son provisionales y una muestra del compromiso de asegurar que cualquier propuesta de reforma o cambio constitucional siga los procedimientos que la Norma Suprema establece, de manera que la voluntad popular se exprese de forma libre, informada y dentro de la ley», indicó la Corte.

En ese sentido, precisó que «este proceso se puede subsanar respetando el procedimiento previsto en la Constitución».

La decisión de la Corte se produjo, además, a las puertas de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se reúna este sábado con el objetivo de declarar el inicio del proceso electoral.