Costa Rica en expectante tensión ante posible juicio sin precedentes al presidente

San José, 20 sep (Sputnik).- Costa Rica vive este fin de semana un ambiente de expectante tensión política ante la posibilidad de que la Asamblea Legislativa prive el próximo lunes 22 de inmunidad al presidente Rodrigo Chaves para someterlo a juicio por un presunto caso de corrupción.

Será, de acuerdo con opiniones coincidentes de diputados, la prensa y analistas, un hecho sin precedentes en la historia nacional, si finalmente un gobernante en ejercicio es privado del fuero de improcedibilidad penal y llevado ante un tribunal judicial.

La responsabilidad de definir esa trascendental decisión está en manos del parlamento unicameral costarricense, de 57 escaños y donde el oficialismo está en minoría, y para aprobarla necesita el voto favorable de dos terceras partes de los diputados, 38.

Así lo establece la Constitución, vigente desde 1949, en su artículo 151: «El Presidente, los Vicepresidentes de la República o quien ejerza la Presidencia, no podrán ser perseguidos, ni juzgados sino después de que, en virtud de acusación interpuesta, haya declarado la Asamblea Legislativa haber lugar a formación de causa penal».

La prensa local este sábado lleva una cuenta de los legisladores que ya se han pronunciado a favor de quitar el fuero al mandatario y las posturas de las bancadas de votar en bloque, que, según los medios, solo ha confirmado el Frente Amplio, la única fuerza de izquierda en el Congreso.

«¿Tiene el Congreso los 38 votos para retirar inmunidad a Chaves?», es la pregunta que hace el diario opositor CR HOY, sin dar una respuesta aún afirmativa, aunque aseguró que «están más cerca de concretarse tras la confirmación de varias bancadas legislativas y diputaciones independientes».

La jefa de fracción del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, enérgica defensora de Chaves, dijo en declaraciones recientes que el Gobierno solo cuenta con ocho legisladores de los 57.

De los restantes cinco partidos, el mayoritario es Liberación Nacional (PLN), uno de los tradicionales de la derecha costarricense, que cuenta con 18 escaños, pero según CR HOY aún no ha decidido si votará en bloque, aunque ya sus principales dirigentes se han pronunciado por el sí.

Chaves ha lanzado graves acusaciones de corrupción contra figuras clave del PLN, entre ellas el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, y su hermano, el exmandatario Óscar Arias, y la también exgobernante Laura Chinchilla.

Los cuatro restantes con Unidad Social Cristiana, con nueve escaños, Nueva República y Frente Amplio, con seis cada uno; el Liberal Progresista, con dos, y siete independientes, y la prensa, mayoritariamente opositora, opina que Chaves tiene varios aliados en algunos de esos partidos.

En el crispado ambiente político circulan también versiones sin confirmar de presiones de ambas partes para lograr el voto, a favor o en contra, según el autor de estas.

Chaves es acusado por la fiscalía del delito de concusión, con pena de dos a ocho años de cárcel, por presuntas presiones del mandatario al empresario Christian Bulgarelli, para que entregara 32.000 dólares de un contrato de publicidad con la Presidencia a su ex jefe de campaña electoral y amigo personal, Federico Cruz.

El mandatario aseguró que se trata de un golpe de estado judicial con una acusación falsa y absurda, parte de una campaña de persecución política en su contra del fiscal general, Carlo Díaz, y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea, afirmación que los señalados, por su parte, también niegan.

Advirtió además que cualquier decisión tendrá graves consecuencias para la vida de la nación.

La sesión para debatir si el presidente es privado de su fuero de inmunidad está programada para iniciar a las 14.00 horas del lunes 22 (20.00 GMT), y se espera que tras la presentación de informes y el debate, la votación se celebre la noche de ese día. (Sputnik).