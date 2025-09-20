El 18 de septiembre, un millón de franceses en la calle

“La revolución fue una manifestación que se salió de cauce”, me dijo un sindicalista de la CGT, con el rostro curtido por años de huelgas y asambleas. Yo acababa de preguntarle para qué sirven, en realidad, las manifestaciones. Un vecino, que escuchaba la conversación, completó:—“Si no llega la revolución, al menos es una advertencia para Macron, para que deje de pasarnos la apisonadora por encima”. No me di por vencido.

—¿De verdad creen que sirve de algo hacer huelga y salir a la calle? —pregunté—. Las catorce manifestaciones contra la reforma de las pensiones no la bloquearon, y el gobierno terminó imponiéndola por decreto, sin apoyo parlamentario. El manifestante no dudó:

—“Si no hubiéramos salido, el decretazo habría sido aún peor”. Sonreí, casi provocador.

—Entonces, ¿las manifestaciones solo sirven para atenuar, no para cambiar la situación? Uno de ellos me tomó del brazo y me invitó a salir de la columna principal de la marcha.

—“Mire —me dijo—. Dígame lo qué ves”.

Y, como en aquella canción de Piero, Las cosas que pasan (1972), acto seguido traté de describir la marcha. Era una procesión multicolor en la que pasaba el pueblo francés. Sindicalistas con chalecos fosforescentes que los identificaban, músicos con tambores y cornetas que marcaban el pulso de la protesta. Familias enteras, en las que tres generaciones se daban la mano; madres con los niños a cuestas, jóvenes empujando sillas de ruedas, estudiantes bailando, cantando y coreando consignas, algunas recién inventadas, otras envejecidas por la repetición. La calle era a la vez un lugar de rabia y de fiesta, una mezcla de protesta y celebración de la fuerza colectiva. Uno de los sindicalistas con el que hablaba me dijo.

—Lo que usted llama eslóganes rancios es memoria viva. Esa memoria solo se transmite caminando juntos, en días como este.. Hoy los abuelos entonan consignas de Mayo 1968, algunas ya los padres las habían repetido en los años treinta, heredadas de la Comuna de París de 1871. Incluso algunas vienen de 1789, de la toma de la Bastilla…. Seguimos caminando. A ambos lados de la marcha, los vecinos se asomaban por las ventanas: muchos aplaudían y tomaban fotos, otros fruncían el ceño. Pocos se atrevían a increpar. Uno, más valiente, salió y gritó:

—¡Ya basta de desórdenes! La respuesta fue inmediata: —¡El principal desordenador es Macron! —le devolvieron—. Él ha desmantelado el Estado de bienestar, ha hecho la vida más difícil a los pobres y más dulce a los ricos. Él disolvió el Parlamento y ya ha tenido que nombrar tres Jefes de Gobierno. Para pagar la deuda, el gobierno quiere seguir recortando el presupuesto del Estado providencia, son los patrones que tienen que pagar su deuda, no el pueblo”. Otro transeúnte, con el rostro crispado, se metió en la discusión: —¡Los manifestantes son una partida de asistidos, mantenidos con nuestros impuestos! El ambiente se tensó. Una manifestante, que escuchaba en silencio, empezó a leer en voz alta un folleto que detallaba las millonarias ayudas otorgadas a los grandes empresarios y los montos de la evasión fiscal. Los mayores asistidos son los bancos y los ricos. Las cifras flotaban en el aire como bofetadas de realidad. El tono bajó, y los manifestantes siguieron su marcha, repartiendo más folletos y pintando el asfalto:

“Quien siembra miseria, cosecha la rabia”, “No se crea un mundo diferente con gente indiferente”, “Ya lo hemos perdido todo, incluso el miedo”; “Manu Chao” —un juego de palabras con el nombre del cantante y con el diminutivo de Emmanuel, el nombre del presidente, que en otras pintadas se completaba con un “Chao Manu, que se vaya”. O “Manu, la revolución que querías, aquí la tienes”.

Este último no era un eslogan improvisado: en su primera campaña presidencial, Macron había publicado un libro titulado Révolution. Ahora, la calle parecía devolverle la palabra como un eco irónico. Otras pancartas, con mordacidad, reciclaban el nombre de su partido, En Marche, para proclamar que el verdadero pueblo, al fin, estaba “en marcha”. El genocidio de los palestinos perpetrado por el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu ocupa por lo menos un cuarto de las pancartas que arboran con ímpetu los estudiantes.

Reflexión. La manifestación, una experiencia comunitaria

En una democracia, las manifestaciones son la puesta en escena de los conflictos sociales. La democracia es el único régimen que no solo admite el disenso, sino que se alimenta de él. La protesta en la calle convierte el espacio público en un escenario donde la ciudadanía despliega su creatividad, se expresa, se encuentra y comparte saberes y tradiciones. Ante la impotencia del Ejecutivo para formar gobierno a partir de la composición actual del Ejecutivo, parece como si el pueblo en la calle se reuniera para mostrar el camino.

Hoy, más que nunca, estas manifestaciones son puestas en escena que responden a la obscenidad de gobernantes que, aunque elegidos, representan principalmente la voluntad de los multimillonarios y de sus algoritmos. En las manifestaciones, el “rey” queda desnudo: la calle expone las contradicciones del poder, desnuda sus engaños y denuncia lo grotesco de su teatralidad, esa que busca atemorizar o distraer a las “neuronas plebeyas” que todos llevamos dentro. Las manifestaciones en las que participan los estudiantes, la clase obrera y asalariada, los sindicatos y partidos políticos democráticos, son lugares en donde se imaginan futuros alternativos y por eso estas marchas constituyen un acto concreto de libertad y de poder ciudadano.

Por supuesto, no todas las manifestaciones poseen un carácter emancipador y creador de valores. Basta con pensar en manifestaciones como la del triste 6 de enero de 2021 en la que los correligionarios del presidente saliente se tomaron el Capitolio. Hay también manifestaciones del odio, muy bien descritas por George Orwell en su clásico libro “1984”.

Cuellos blancos y overoles indignados

Ante los grandes retos que enfrenta la sociedad contemporánea, las democracias liberales parecen maniatadas por el capital. Hay una crisis de representación. La multitud de protestas es prueba de ello. Esta crisis es notable desde los años 1990, cuando las dictaduras del proletariado cayeron y la democracia liberal se quedó sola, sin enemigo ideológico.

Los cacerolazos contra las imposiciones financieras del sistema internacional comienzan en América Latina a finales de los años 1980: caracazo en Venezuela (1989) y cacerolazos en Argentina (2001), movimientos altermundistas en Porto Alegre (2001) y Seattle (1999), Seattle, Praga, Genova, Barcelona, Indignados en España (2011), Occupy Wall Street (2011). A partir de 2010 las primaveras árabes y el cacerolazo islandés. En 2018, los Chalecos Amarillos franceses se mantienen activos por más de seis meses. Estos movimientos no se dejan canalizar por los medios tradicionales de representación que son los partidos políticos y los sindicatos. Se habla de una desintitucionalización de la política y la emergencia de nuevos populismos. En América latina en los años 1990, tras la embestida neoliberal, se observó el descalabro de los partidos tradicionales y la aparición de empresas electorales que llevaron al poder mandatarios que se presentaron como políticos anti-sistema (Alberto Fujimori, Abdala Bucaram, Álvaro Uribe, Hugo Chávez, Pepe Mujica, Fernando Lugo Méndez, Néstor Kirchner). Tres décadas más tarde, el mismo fenómeno se reproduce en otros países (el triunfo de los partidarios del Brexit y de Trump, Macron en Francia, Salvini en Italia, Duterte en Filipinas, Orban en Hungria, Kurz en Austria, Zelensky en Ucrania, Morales en Guatemala, hasta llegar a los Bukele en El Salvador y los Javier Milei en Argentina que ya tienen seguidores en muchos paises).

No es novedad que la crisis proviene de la primacía de la economía sobre la política. Este fenómeno ya había sido diagnosticado por Maquiavelo. No es novedad que los Estados han sido tomados por tecnócratas de impecable cuello blanco, adeptos de las puertas giratorias, cuya función se limita a tranquilizar los mercados e inversionistas, salvaguardando ante todo sus intereses. Ya no importa la ideología, los gobiernos llevan la misma política ortodoxa resaltando la irrelevancia de los parlamentos. El desprestigio de la clase política, muchas veces corrupta, y el exilio fiscal de los grandes empresarios amparados por los Estados y la impunidad, han terminado por menoscabar la confianza en las democracias liberales. El camino ha sido despejado para las empresas electorales con discursos extremistas diseminados en las redes sociales.

¿Y la revolución qué?

Para Hannah Arendt, uno de los tesoros olvidados en el fondo marino es la libertad política que se crea en las asambleas comunitarias de la revolución francesa y la independencia de los Estados Unidos (las manifestaciones han sido siempre una suerte de asamblea popular). La libertad política necesita un espacio de deliberación y acción; la asamblea es este espacio. La filósofa apunta que durante ambas revoluciones, las asambleas fueron el lugar donde vivió la soberanía popular y la libertad política en su máximo esplendor. Hay que recordar que estas asambleas, en donde la comunidad discute y decide su destino, han existido en los cinco continentes en distintas épocas. La novedad y originalidad aportadas por la Atenas de Pericles fueron la creación de herramientas sofisticadas para fundar una democracia participativa y un espíritu cívico.

Agorafobia de las élites

Aunque la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos sirvieron de referente para la fundación de la democracia moderna, estas experiencias presentan un inconveniente. Los revolucionarios, la mayoría juristas, que llevaron a cabo estas revoluciones construyeron el mito de que la democracia participativa o directa era sinónimo de anarquía y que solo podía darse en ciudades pequeñas. Para ellos la plebe (el pueblo desorganizado) era una fracción de la población que necesitaba siempre el auxilio de una élite ilustrada. Con esta concepción que el historiador Francis Dupuis-Debri llama agorafobia, los Estados Unidos y Francia desarrollaron una concepción elitista en la que el pueblo es simplemente llamado a elegir a sus representantes, los cuales formaran una especie de aristocracia electiva. Esta nueva aristocracia confisca la soberanía popular y se erige en representante legítimo del pueblo. Es este modelo de aristocracia electiva el que se difunde en el mundo occidental.

Dos siglos después de la Revolución francesa y de la independencia estadounidense, el modelo de democracia representativa se ha agotado. Si a la crisis de representación se agrega el hecho de que un Bolsonaro, un Milei o un Donald Trump llegaron al poder por la magia de las urnas, este tipo de democracia queda ampliamente cuestionada e incluso es un peligro para la ciudadanía. Más que nunca, la democracia tal como funciona hoy aparece como la principal enemiga de la democracia. En todas partes del mundo la gente pide más participación ciudadana. La democracia participativa, que un país como Suiza ha mantenido y que fue resucitada en Puerto Alegre, representa quizás una de las pocas oportunidades para salvarnos del autoritarismo y recuperar la fe en la democracia. Hay que escuchar lo que dice la calle, e inyectarle a la democracia representativa una buena dosis de democracia directa y sobre todo mucha información veraz. Internet, que es parte importante del mal, tiene que ser parte de la solución.

(*) Enrique Uribe Carreño es profesor en la Universidad de Estrasburgo, Francia.