Ente electoral ecuatoriano envía a Corte Constitucional decreto de proceso constituyente

Quito, 21 sep (Sputnik).- El Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) decidió este sábado enviar a la Corte Constitucional (CC) el decreto 153 firmado por el presidente Daniel Noboa que dispone una consulta popular para impulsar un proceso a fin de que sea elaborada una nueva Constitución.

«En estricto apego a la Constitución y sus atribuciones, el pleno del CNE resolvió remitir a la CC el Decreto Ejecutivo Nro. 153, solicitando un dictamen inmediato, en observancia del principio de celeridad, sobre la convocatoria a Consulta Popular para una Asamblea Constituyente», informó el ente electoral.

En la sesión virtual, cuatro de los cinco integrantes del CNE asistentes dieron su voto favorable para derivar la propuesta decretada por Noboa al máximo tribunal de justicia constitucional del país, el cual deberá hacer un examen previo a la convocatoria oficial.

Dicho decreto fue enviado al CNE sin que la CC se pronunciara al respecto, según dispone la legislación vigente.

El artículo 1 del decreto 153 plantea la pregunta a los votantes respecto a si están de acuerdo «en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum».

El artículo 2 notifica y dispone al CNE continuar con el proceso previsto en la Constitución y el Código de la Democracia y en el artículo 3 se dispone al mismo ente electoral que consten en la papeleta electoral la forma de elección de los representantes y las reglas del proceso electoral (Estatuto de la Asamblea Constituyente) adjuntado al decreto 153.

El mandatario derogó este sábado el decreto 148, en el cual planteaba igualmente la convocatoria a las urnas con este objetivo, pero sobre el que pesaban cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la CC, que a su vez ordenó la suspensión temporal de su aplicación.

Tampoco el decreto 148 había sido consultado a la Corte, según corresponde, lo cual generó duras críticas al Gobierno sobre una eventual violación a las normas constitucionales vigentes. (Sputnik)