Moscú, 21 sep (Sputnik).- Las Fuerzas Armadas de Ucrania están enviando a los mercenarios colombianos que no tienen experiencia de combate directamente al frente, sin ningún entrenamiento especializado, aseguró en una entrevista con Sputnik el militar colombiano retirado y activista de derechos humanos Dario Hincapié.

«Personas que lleguen, a los pocos días, dos, tres días, ya lo tienen en áreas de operaciones, es muy poco los días que permanecen en los batallones o en las guarniciones militares donde los reciben, ya automáticamente los tienen y los trasladan para las zonas de conflicto», subrayó el experto.

Hincapié destacó que a los colombianos en Ucrania no los dejan en las zonas pacíficas, ni los contratan tampoco para cuidar bases o para apoyar la logística.

«El entrenamiento que les dan es meterlos a una guarnición militar y automáticamente fusil y a los pocos días los mandan a operaciones militares, (…) no hay tiempo, yo me imagino que allá no hay tiempo de entrenar a nadie», aseguró.

Para el militar retirado, la llegada a la zona del conflicto de colombianos que no cuentan con una preparación adecuada de hecho representa un suicidio, es algo que provoca su muerte masiva. A los colombianos más experimentados también los envían al frente sin explicarles los detalles ni informales de las condiciones del terreno.

Por otra parte, según Hincapié, «el 100 por ciento de los colombianos que viajan a Ucrania a trabajar no lo hacen por dolor de patria con el ucraniano», por el contrario, lo hacen solamente por motivos económicos», sin ningún tipo de motivación ideológica.

«En el tema de Ucrania también hay muchas denuncias de maltrato por parte de las tropas ucranianas (…) Los familiares se quejan de la manera humana y el dolor del familiar. Pero más que el dolor del familiar están las muestras y las pruebas que han enviado muchos colombianos donde los cuadros o los sargentos (…) tratan muy mal a los colombianos, los humillan, no les pagan el salario».

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó antes el mercenarismo como «una forma de robar una nación» en un mensaje publicado en la red social X. Esta declaración fue una respuesta a las palabras del embajador de Rusia en Bogotá, Nikolái Tavdumadze, quien en una entrevista con Sputnik afirmó que el número de colombianos que viajan a Ucrania como mercenarios sigue siendo elevado.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado en más de una ocasión que Kiev usa a mercenarios extranjeros como carne de cañón. Algunos mercenarios capturados confiesan que los militares ucranianos coordinan mal sus acciones, y que los chances de sobrevivir en los combates son muy escasos dada la intensidad del conflicto, incomparable con lo que han visto en Afganistán o en Oriente Medio. (Sputnik)