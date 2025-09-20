Funcionario afgano critica declaraciones de Trump sobre base aérea de Bagram

Kabul, 20 sep (Xinhua) — Un alto funcionario afgano ha criticado las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la reconquista de la base aérea de Bagram en el Afganistán de posguerra, afirmando que los afganos no aceptan la presencia militar extranjera en su país, informó hoy viernes la Radio y Televisión de Afganistán (RTA).

«Los afganos nunca han aceptado la presencia militar extranjera en su tierra a lo largo de la historia. Afganistán y Estados Unidos necesitan comprometerse en las relaciones económicas y políticas basadas en el respeto mutuo y los intereses comunes», dijo Jalali, alto diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Afganistán, citado por el medio estatal.

Trump, que ha criticado a su predecesor, Joe Biden, por ceder la base aérea de Bagram durante la retirada estadounidense en agosto de 2021, dijo el jueves a la prensa en Londres que «queremos retomarla».

La base aérea de Bagram, a 50 kilómetros al norte de Kabul, había servido como principal base militar de las tropas estadounidenses en Afganistán durante los 20 años de presencia militar de las fuerzas de la coalición militar liderada por Estados Unidos, que finalizó en agosto de 2021 y allanó el camino para el colapso del régimen respaldado por Occidente y la toma del poder por el actual Gobierno afgano.