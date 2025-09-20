Guatemala acude en ayuda de El Salvador por crisis de agua

San Salvador, 20 sep (Prensa Latina) Una flota de camiones cisterna de Guatemala ingresó a El Salvador para ayudar a enfrentar una crisis de agua que afecta a esta capital desde el martes último, informaron hoy autoridades.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia afirmó que ya se encuentra en ruta otra flota que se sumará a la distribución de agua.

Imágenes distribuidas por el gobierno muestran varios camiones cisterna que apoyarán el llevar agua a zonas afectadas por el corte del servicio, esto incluye comunidades, escuelas, hospitales y comercios.

Las cisternas apoyarán el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y algunas zonas de La Libertad como Santa Tecla. Asimismo, se anunció que también se espera que otra flota se incorpore a la distribución de agua en las próximas horas.

Mientras tanto, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) labora en la reparación de una tubería de 48 pulgadas para garantizar el suministro de agua a las comunidades afectadas.

El presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo, recién nombrado en el cargo, aseguró a medios de comunicación que son cinco los tubos que se deben instalar para conformar la tubería que se colapsó esta semana, de ellos, dos ya fueron instalados en las cunas de la infraestructura que los sostendrá.

El funcionario manifestó que esta es una fase delicada que les «va a llevar el tiempo necesario».