Irán anuncia que dejará de cooperar con el OIEA tras la votación de la ONU

Teherán, 20 sep (Sputnik).- El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán decidió suspender la cooperación con el OIEA tras la votación de la ONU sobre las sanciones contra Teherán, según informó este sábado la emisora ​​estatal iraní IRIB, citando un comunicado del organismo.

Irán había advertido previamente que, de reanudarse las sanciones, consideraría nulo el acuerdo alcanzado con el OIEA en septiembre, que establecía un marco de cooperación entre las partes tras los ataques de EEUU e Israel contra las instalaciones nucleares iraníes y tenía en cuenta la legislación nacional iraní relacionada con la desconfianza hacia el OIEA.

«(Durante la reunión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional) también se debatieron las acciones imprudentes de tres países europeos, y a pesar de la cooperación del Ministerio de Exteriores con el organismo y los proyectos para resolver este problema, debido a las acciones de los países europeos, la cooperación con el OIEA se suspenderá», citó IRIB un extracto del comunicado.

Sin embargo, el documento no precisó cuándo se suspendería la cooperación.

El pasado 28 de agosto, el Reino Unido, Francia y Alemania (los «3 UE») notificaron al Consejo de Seguridad de la ONU la puesta en marcha del mecanismo para restablecer las sanciones internacionales contra Irán, levantadas por el acuerdo nuclear de 2015.

Posteriormente, el 19 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU no logró adoptar un proyecto de resolución que habría extendido el alivio de las sanciones impuestas a Irán en virtud del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) de 2015. Se espera que esto ocurra después del 27 de septiembre.

Iran rechazó la activación del mecanismo de restitución de las sanciones por parte de Francia, Alemania y el Reino Unido (E3), que calificó de «nulo y sin valor». (Sputnik)