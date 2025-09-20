Maduro: «El pueblo de Venezuela le dice a EE.UU. basta de amenazas»

Caracas, 19 Sep (Sputnik).- Nicolás Maduro ha destacado este sábado que el pueblo venezolano está más unido que nunca para defender su soberanía ante las amenazas de Estados Unidos. «El pueblo de Venezuela le dice al imperio: basta de amenazas», declaró el presidente de Venezuela.

Ofreciendo un balance de la operación ‘Los cuarteles van al pueblo’, llevada a cabo por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia Bolivariana, el mandatario remarcó la importancia de la unión cívico-militar para garantizar la seguridad nacional.

«Allá están llegando los tanques, las tanquetas, el armamento antiaéreo, los fusiles, las ametralladoras, que son las armas de la República en manos de su Fuerza Armada y del pueblo«, indicó Maduro en relación al operativo, que se realizó en 5.336 circuitos comunales de todo el país y contó con miles de efectivos de la FANB que se desplegaron en comunidades, pueblos y zonas indígenas.

El líder venezolano hizo hincapié en que estas jornadas formativas teóricas y prácticas han preparado a la nación para una fase activa de lucha armada contra las amenazas de Washington en el caso de que persistan. «Estamos más unidos que nunca para garantizar la soberanía, la paz y el derecho a la vida y al trabajo del pueblo de Venezuela«, dijo.

En esa línea, Maduro resaltó el éxito de la operación vivida en Venezuela esta jornada. «Es la fusión de la unión profunda de nuestra FANB, heredera directa del ejército unido libertador […] y nuestro pueblo organizado y empoderado», concluyó.

Tensiones con EE.UU.

El pasado agosto, medios internacionales anunciaron un despliegue militar estadounidense en el Caribe sur para, supuestamente, enfrentar a los cárteles de la droga. Del mismo modo, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano bajo la acusación infundada de liderar un «cártel de narcotráfico».