Maduro: «El pueblo de Venezuela le dice a EE.UU. basta de amenazas»

Caracas, 19 Sep (Sputnik).- Nicolás Maduro ha destacado este sábado que el pueblo venezolano está más unido que nunca para defender su soberanía ante las amenazas de Estados Unidos. «El pueblo de Venezuela le dice al imperio: basta de amenazas», declaró el presidente de Venezuela.
Ofreciendo un balance de la operación ‘Los cuarteles van al pueblo’, llevada a cabo por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia Bolivariana, el mandatario remarcó la importancia de la unión cívico-militar para garantizar la seguridad nacional.
«Allá están llegando los tanques, las tanquetas, el armamento antiaéreo, los fusiles, las ametralladoras, que son las armas de la República en manos de su Fuerza Armada y del pueblo«, indicó Maduro en relación al operativo, que se realizó en 5.336 circuitos comunales de todo el país y contó con miles de efectivos de la FANB que se desplegaron en comunidades, pueblos y zonas indígenas.
El líder venezolano hizo hincapié en que estas jornadas formativas teóricas y prácticas han preparado a la nación para una fase activa de lucha armada contra las amenazas de Washington en el caso de que persistan. «Estamos más unidos que nunca para garantizar la soberanía, la paz y el derecho a la vida y al trabajo del pueblo de Venezuela«, dijo.
En esa línea, Maduro resaltó el éxito de la operación vivida en Venezuela esta jornada. «Es la fusión de la unión profunda de nuestra FANB, heredera directa del ejército unido libertador […] y nuestro pueblo organizado y empoderado», concluyó.
Tensiones con EE.UU.
- El pasado agosto, medios internacionales anunciaron un despliegue militar estadounidense en el Caribe sur para, supuestamente, enfrentar a los cárteles de la droga. Del mismo modo, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano bajo la acusación infundada de liderar un «cártel de narcotráfico».
- Caracas denuncia que estas maniobras están orientadas a forzar un cambio político y apoderarse de los recursos naturales que posee el país suramericano.
- Para hacer frente al despliegue estadounidense, Maduro llamó al alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana para la defensa de la soberanía de la nación. De su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana puso en marcha el ‘Plan Independencia 200’, al tiempo que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, comunicó la realización de un ejercicio de «apresto militar» en la isla de La Orchila.
- Trump anunció ataques contra supuestos «narcoterroristas» venezolanos, aunque las autoridades de Venezuela rechazaron la veracidad de esas afirmaciones. Además, amenazó con derribar aviones militares venezolanos si ponían a EE.UU. «en una posición peligrosa».
- Entre tanto, Maduro acusó a EE.UU. de someter a su país a una «guerra multiforme». «Venezuela está siendo sometida, de manera inmoral, violando todo el derecho internacional establecido en la Carta de las Naciones Unidas», manifestó. (Sputnik)