Más de 42.000 empresas con inversión extranjera establecidas en China entre enero y agosto

Beijing, 20 sep (Xinhua) — Un total de 42.435 empresas con inversión extranjera se establecieron en la parte continental de China entre enero y agosto de este año, lo que representa un aumento interanual del 14,8 por ciento, informó el viernes el Ministerio de Comercio.

Durante dicho período, la inversión extranjera directa (IED) en uso real totalizó 506.580 millones de yuanes (alrededor de 71.220 millones de dólares), lo que supone una disminución del 12,7 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.

El uso real de la IED entre enero y agosto alcanzó los 129.030 millones de yuanes en la industria manufacturera y los 366.190 millones de yuanes en la industria de servicios.

El uso real de la IED en los sectores de alta tecnología de China totalizó 148.280 millones de yuanes, con la IED en los servicios de comercio electrónico, fabricación de equipos aeroespaciales, fabricación de productos farmacéuticos químicos y fabricación de instrumentos médicos aumentando un 169,2 por ciento, un 37,5 por ciento, un 23,2 por ciento y un 19,2 por ciento, respectivamente.

En relación con su origen, la inversión de Japón, Suiza, Reino Unido y Singapur creció un 58,9 por ciento, un 37,2 por ciento, un 24,5 por ciento y un 1,8 por ciento, respectivamente.