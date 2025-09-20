Municipalidad de Naranjo denuncia violación a la autonomía local tras intervención del Gobierno y AyA en acueducto

San José, 20 Sep (Elpaís.cr).– La Municipalidad de Naranjo denunció este sábado lo que califica como “una grave violación a la autonomía municipal y al derecho constitucional al debido proceso”, luego de que un operativo conjunto de más de 50 oficiales de la Fuerza Pública y funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) intervinieran en el acueducto municipal ubicado en el sector de Calle Muñoz.

De acuerdo con un comunicado oficial del gobierno local, durante la intervención se utilizó maquinaria pesada para forzar una conexión que el municipio considera “ilegal e improcedente”, acción que incluyó la ruptura del pavimento y la infraestructura de la calle cantonal.

La municipalidad advirtió que las maniobras realizadas ponen en riesgo la integridad de la nueva tubería del acueducto, una obra con un costo de 216 millones de colones, cuya garantía de funcionamiento podría verse comprometida.

Riesgo para el suministro de agua

El comunicado alerta que la conexión forzada podría generar afectaciones al suministro de agua en comunidades aledañas y en el casco central de Naranjo, debido a que las altas presiones que maneja la tubería podrían ocasionar fugas o rupturas.

Ver: Chaves mandó policías a instalar agua para un proyecto habitacional en Naranjo

“Si bien existen accesorios para realizar la conexión sin quitar el agua del sistema, la forma en que se está actuando podría desabastecer a gran parte de la población del cantón”, señaló el municipio.

Cuestionamientos a la Presidencia y al AyA

La Municipalidad de Naranjo responsabilizó directamente a la Presidencia de la República y al AyA de impulsar una acción “intimidante, arbitraria y potencialmente inconstitucional”, al margen del principio de legalidad y en medio de un proceso judicial que, según el gobierno local, aún se encuentra en curso por posibles irregularidades relacionadas con este caso.

“Reprochamos las acciones generadas por la Presidencia y el AyA, actuando de mala fe ante una situación judicializada. Se trata de una intromisión nunca antes vista en nuestro cantón y en el país”, subrayó el municipio.

Acciones legales

El gobierno local informó que ya se están emprendiendo las acciones legales correspondientes para frenar lo sucedido y reiteró su compromiso de defender los intereses de los vecinos de Naranjo dentro del marco del Estado de Derecho.

“Desde la Municipalidad seguiremos actuando como debe ser, bajo el marco de la ley y en defensa de todos los ciudadanos de este cantón”, concluye el pronunciamiento oficial.