Planta AES sale del sistema eléctrico por sargazo en Dominicana

Santo Domingo, 20 sep (Prensa Latina) La empresa eléctrica AES Dominicana informó hoy la salida de operación de su planta AES Andrés, ubicada en Boca Chica, a unos 26 kilómetros de la capital, debido al sargazo que afecta la toma de agua de la central.

En un comunicado, la generadora explicó que equipos especializados trabajan en labores de limpieza con el fin de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

AES Dominicana precisó que la generadora, de 319 megavatios a base de gas natural, se integrará al sistema de manera parcial en las próximas horas, mientras se mantienen activos protocolos de monitoreo y limpieza continua para mitigar los efectos de las algas marinas.

La empresa subrayó que estos trabajos buscan garantizar la seguridad y estabilidad del suministro eléctrico, aunque reconoció que el fenómeno natural del sargazo se presenta cada año con mayor intensidad en la región.

Precisó que en ocasiones alcanza niveles “sin precedentes”, como ocurrió la tarde de este sábado.

El episodio no es aislado. En agosto pasado, la unidad uno de la Central Termoeléctrica Punta Catalina también salió de servicio debido a la reducción del nivel de agua causada por la acumulación de sargazo.

Con la salida de AES Andrés, el sistema eléctrico nacional experimenta nuevamente una presión adicional, en momentos en que la demanda de energía se mantiene elevada por las altas temperaturas.

AES se ha consolidado como uno de los principales actores del mercado energético. Cuenta con plantas como AES Andrés (Boca Chica), Los Mina, Itabo, Estrella del Mar III, entre otras, que producen energía a partir de gas natural, carbón y fuentes renovables.