Provincia de Hebei, China, promueve lazos turísticos con Suiza en Ginebra

Ginebra, 20 sep (Xinhua) — Profesionales del turismo de la provincia de Hebei, en el norte de China, y de Suiza se reunieron el viernes en Ginebra para explorar nuevas oportunidades de cooperación, destacando Hebei como un destino prometedor para los viajeros suizos.

La reunión, sostenida en el edificio Warwick Geneva, cerca de la estación central de tren de la ciudad, contó con la participación de representantes chinos que invitaron a sus homólogos suizos a descubrir Hebei, famosa por su rico patrimonio cultural y sus diversos recursos turísticos.

«Hebei cuenta con una larga historia, ventajas geográficas únicas y abundantes recursos turísticos», afirmó Zhao Bing, directora del Departamento de Cultura y Turismo de la provincia de Hebei. Con siete aeropuertos y tres puertos, Hebei ofrece conexiones con más de 70 países y regiones, explicó.

Ginebra opera ahora dos vuelos directos a China, uno a Shanghai y otro a Beijing. En noviembre de 2024, China introdujo una política de entrada sin visado de 30 días para los ciudadanos suizos titulares de pasaportes ordinarios. La política abarca actividades comerciales, turísticas, visitas familiares, tránsito e intercambio para estancias de hasta 30 días. Los profesionales del turismo coincidieron en que los vuelos directos, combinados con el acuerdo de exención de visado, han facilitado considerablemente los viajes entre ambos países.

Los participantes suizos mostraron un gran interés por el potencial turístico de Hebei. Zhao Lei, directora para Asia de Geneva Tourism, animó a sus compañeros a visitar Hebei.

Jacqueline Roeschli, directora de Fiesta Travel en Ginebra, indicó que está considerando organizar un viaje a China específico para mujeres, citando la comodidad de los vuelos directos y la política de exención de visados.

Philippe Nyoundou, de la agencia de viajes Villeneuve, situada en la región suiza de Vaud, dijo que el evento lo inspiró para empezar a planificar un viaje. «La política de exención de visado durante 30 días me hace sentir que puedo marcharme en cualquier momento. Tengo pensado viajar a China el mes que viene», señaló a Xinhua.

La cooperación turística entre Hebei y Suiza se ha ampliado en los últimos años. En la Conferencia Internacional sobre el Desarrollo del Turismo de Hielo y Nieve de 2023 celebrada en Zhangjiakou, Hebei, una de las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, las autoridades turísticas de Hebei y Suiza, junto con otras 19 organizaciones, lanzaron conjuntamente la «Alianza Mundial de Destinos Turísticos de Hielo y Nieve».

La iniciativa tiene como objetivo desarrollar productos turísticos de invierno de alta calidad, al tiempo que se promueve un crecimiento ecológico y de bajas emisiones de carbono.

«El sector turístico de Hebei está deseoso de aprender de las prácticas exitosas de Suiza y da la bienvenida a las agencias de viajes suizas para que colaboren con sus homólogas de Hebei en beneficio mutuo», expresó Zhao Bing.