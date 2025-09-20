Rusia lamenta que ONU no detenga derramamiento de sangre en Gaza por veto de EE. UU.

Moscú, 20 sep (Xinhua) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia lamentó hoy viernes que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas siga siendo incapaz de poner fin a la violencia y el sufrimiento humanitario en la Franja de Gaza debido a los repetidos vetos de Estados Unidos.

«La incapacidad del Consejo de Seguridad de la ONU para detener las luchas y el derramamiento de sangre y poner fin al sufrimiento de los civiles es, por tanto, profundamente lamentable y decepcionante», declaró el Ministerio en un comunicado publicado en su página web oficial.

El jueves, un grupo de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad intentó de nuevo aprobar una resolución que exigía un alto el fuego en la Franja de Gaza, la liberación de los rehenes y el acceso de la ayuda humanitaria.

Todos los miembros del Consejo votaron a favor del proyecto de resolución excepto Estados Unidos, que hizo uso de su derecho de veto por séptima vez desde la escalada de la crisis.

El Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró que la posición de Rusia sobre el conflicto palestino-israelí sigue siendo coherente. Aunque condenó el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, Moscú dijo que el incidente «no puede ni debe utilizarse como pretexto para el castigo colectivo de civiles palestinos o para alimentar una guerra más amplia en Oriente Medio».

Rusia cree que es imposible lograr una paz y una seguridad auténticas en la región sin una solución justa de la cuestión palestina y el cumplimiento de los derechos y aspiraciones legítimos del pueblo palestino, agregó el ministerio.