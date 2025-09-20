Siria podría firmar un acuerdo con Israel en los próximos días, según medios

Estambul (Turquía), 20 sep (Sputnik).- Siria podría firmar un acuerdo de seguridad con Israel en los próximos días, informó el presidente sirio de transición, Ahmed Al Sharaa.

«Al Sharaa declaró que Siria está muy cerca de alcanzar un acuerdo con Israel mediado por EEUU, y que un documento podría firmarse en los próximos días. Afirmó que el documento sería similar al acuerdo de 1974, pero que de ninguna manera constituye una normalización de las relaciones ni la adhesión de Siria a los acuerdos de Abraham», comunicó la agencia estatal turca Anadolu.

El mandatario subrayó que Damasco no confía en Tel Aviv, pero tampoco desea una guerra.

Asimismo, advirtió que las unidades árabe-kurdas de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) se enfrentan a una operación militar turca, si no se integran al Estado sirio para diciembre.

«Tras el cambio de poder, convencimos a Turquía de no lanzar una operación contra las FDS y de darles una oportunidad; si el proceso de integración no se completa para diciembre, Turquía podría emprender acciones militares», indicó.

Previamente, Israel presentó a Siria una propuesta detallada inspirada en el tratado de paz con Egipto de 1979, informó el portal Axios.

El nuevo acuerdo busca reemplazar el pacto de 1974, considerado obsoleto tras el establecimiento de un nuevo gobierno en Siria y la ocupación israelí de la zona de seguridad en la frontera común.

Según fuentes citadas por Axios, el principio central de la propuesta israelí es garantizar un corredor aéreo hacia Irán a través de Siria, lo que permitiría a Israel mantener capacidad de ataque en caso de escalada futura.

El 8 de diciembre de 2024, las fuerzas de la oposición armada siria y el grupo Hayat Tahrir al Sham (anteriormente denominado Frente al Nusra, organización proscrita en Rusia por terrorista) tomaron Damasco, y proclamaron el derrocamiento del presidente Bashar Asad (2000-2024), coronando así su ofensiva lanzada el 27 de noviembre de ese mismo año desde el noroeste del país.

El jefe de este grupo, Ahmed al Sharaa, conocido también como Abu Mohamad al Jolani, fue designado a finales de enero presidente de Siria para el período de transición, tras casi 14 años de guerra civil. (Sputnik)