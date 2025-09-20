Trump amenaza a Afganistán: «Van a suceder cosas malas»

Washington, 20 Sep (Sputnik).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha lanzado este sábado una amenaza contra Afganistán, prometiendo consecuencias en el caso de que Kabul no devuelva a Washington la base aérea de Bagram.

«Si Afganistán no devuelve la base aérea de Bagram a quienes la construyeron, los Estados Unidos de América, ¡¡¡Van a suceder cosas malas!!!», escribió el mandatario en su cuenta en Truth Social.

«La abandonamos por nada»

El día antes, el líder estadounidense reveló que mantiene conversaciones con las autoridades de Afganistán para recuperar la base aérea de Bagram, anteriormente la mayor base militar estadounidense en el país.

«Estamos hablando con Afganistán», declaró el mandatario desde el Salón Oval, reiterando que «nunca se tendría que haber renunciado» al control de las instalaciones.

«Fue el día más vergonzoso en la historia de nuestro país», recordó. «[En mi anterior gestión] me estaba por marchar de Afganistán […] pero nos quedaríamos en Bagram», se diferenció el líder republicano.

«Es una de las pistas de aterrizaje más resistentes que jamás se construyeron en términos de peso, longitud y carga», destacó.

En ese sentido, Trump atacó a la anterior gestión de Joe Biden, manifestando que «no había razón» para marcharse.

«La abandonamos por nada», continuó, subrayando que el exmandatario demócrata «no sabía lo que estaba haciendo».

Previamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Afganistán consideró la idea de Trump inaceptable. «La presencia militar no ha sido aceptada por los afganos a lo largo de su historia, y esta posibilidad fue completamente descartada durante las conversaciones y el acuerdo de Doha, aunque se han abierto puertas para otros tipos de interacción», escribió en X el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores del país, Zakir Jalaly.

En 2020 Trump firmó el acuerdo con los talibanes que condujo a la retirada estadounidense de Afganistán, una salida que finalizó en agosto de 2021 bajo la Administración de Joe Biden

Entre 2001 y 2021, el aeródromo de Bagram sirvió como la mayor base de la coalición internacional liderada por Estados Unidos en Afganistán. El 1 de julio de 2021, los estadounidenses abandonaron la base aérea, y el 15 de agosto pasó a estar bajo el control del movimiento Talibán, tras la caótica retirada de las tropas estadounidenses del país. (Sputnik)