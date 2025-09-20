Trump amenaza que Venezuela «pagará un precio incalculable»

Washington, 20 Sep (Sputnik).- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, exigió al Gobierno de Venezuela que acepte la repatriación de todos los ciudadanos venezolanos en condición de reclusos o pacientes psiquiátricos que hayan ingresado a territorio estadounidense.

«Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y personas de instituciones mentales, lo que incluye los peores manicomios del mundo, que los ‘líderes’ venezolanos han obligado a entrar en los Estados Unidos de América», escribió en Truth Social.

Trump afirmó que «miles de personas han resultado gravemente heridas, e incluso han muerto, a causa de estos ‘monstruos'». Culminó con una advertencia directa: «¡Sáquenlos de una vez de nuestro país ahora mismo, o el precio que pagarán será incalculable!»