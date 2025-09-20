Xi dice que China y EEUU pueden alcanzar éxito mutuo y prosperidad compartida

Beijing, 20 sep (Xinhua) — China y Estados Unidos pueden alcanzar éxito mutuo y prosperidad compartida, en beneficio de los dos países y de todo el mundo, afirmó hoy viernes el presidente chino, Xi Jinping.

En su conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, Xi afirmó que, para hacer realidad esta visión, ambas partes deben esforzarse en la misma dirección, a fin de materializar el respeto recíproco, la coexistencia pacífica y la cooperación de ganancias compartidas.

Durante su conversación, los dos jefes de Estado sostuvieron un intercambio de opiniones franco y profundo sobre las relaciones bilaterales y cuestiones de interés común, y proporcionaron orientación estratégica para el desarrollo estable de los lazos bilaterales en la siguiente etapa. La conversación fue pragmática, positiva y constructiva.

Xi dijo que China y Estados Unidos fueron aliados que lucharon hombro a hombro durante la Segunda Guerra Mundial. Recientemente, China conmemoró solemnemente el 80º aniversario de la victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista, e invitó a los familiares de los Tigres Voladores a ver el desfile militar en la Tribuna de Tian’anmen, agregó.

El pueblo chino, dijo, nunca olvidará el valioso apoyo que Estados Unidos y otros países aliados antifascistas brindaron a la Guerra de Resistencia de China contra la Agresión Japonesa. Xi pidió a las dos partes honrar a los héroes caídos y recordar la historia, lo que es esencial para atesorar la paz y crear un futuro mejor.

Xi destacó que las relaciones entre China y Estados Unidos son de gran importancia. Afirmó que las recientes consultas entre los equipos de ambas partes reflejaron el espíritu de igualdad, respeto y beneficio mutuo y añadió que ellos pueden seguir abordando adecuadamente los temas destacados en la relación bilateral y esforzarse por alcanzar resultados de ganar-ganar.

También señaló que la parte estadounidense debe abstenerse de imponer restricciones comerciales unilaterales para evitar disrupciones en los resultados obtenidos en múltiples rondas de consultas entre ambas partes.

Xi dijo que la posición de China sobre la cuestión de TikTok es clara, y añadió que el Gobierno chino respeta los deseos de la empresa en cuestión y ve con buenos ojos que las negociaciones comerciales productivas, respetando las reglas del mercado, conduzcan a una solución que cumpla con las leyes y regulaciones de China y tenga en cuenta los intereses de ambas partes.

Pidió a la parte estadounidense que proporcionara un entorno de negocios abierto, justo y no discriminatorio para los inversores chinos en ese país.

Por su parte, Trump dijo que el reciente desfile militar de China para conmemorar el 80° aniversario de la victoria de la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa fue fenomenal y hermoso.

Indicó que la relación entre Estados Unidos y China es la relación bilateral más importante del mundo y añadió que los dos países, trabajando juntos, pueden lograr muchas cosas importantes que son buenas para la paz y la estabilidad del mundo.

También dijo que la parte estadounidense espera mantener una relación a largo plazo, grande y excelente con China.

La parte estadounidense espera promover la cooperación económica y comercial bilateral, y seguirá apoyando las consultas entre los equipos de ambas partes para alcanzar un acuerdo adecuado en TikTok, dijo Trump, y agregó que Estados Unidos está dispuesto a trabajar con China para mantener la paz mundial.