Abás celebra reconocimiento de Palestina por parte de Reino Unido

Tel Aviv, 21 sep (Sputnik).- El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, afirmó este domingo que el reconocimiento británico del Estado palestino es un paso necesario hacia una paz duradera en la región.

“Su Excelencia elogió el reconocimiento del Reino Unido del Estado independiente de Palestina, afirmando que constituye un paso importante y necesario para lograr una paz justa y duradera conforme a la legitimidad internacional”, declaró la oficina de Abás en un comunicado.

Su celebración vino después de que su ministra de Asuntos Exteriores, Varsen Aghabekian Shahin, afirmara que los países que reconocen un Estado palestino esta semana están dando un paso irreversible que acerca la independencia y soberanía palestinas.

Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron formalmente este domingo un Estado palestino, uniéndose a otras naciones en una iniciativa que busca revitalizar el impulso hacia una solución de dos Estados, pero que ha sido criticada por Israel y Estados Unidos.

Ministros de ultraderecha israelíes se han pronunciado exigiendo la anexión de toda Cisjordania como respuesta. (Sputnik)