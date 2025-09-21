Administración de EE. UU. cancela informe anual sobre seguridad alimentaria

Washington, 20 sep (Xinhua) — El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, siglas en inglés) anunció este sábado el fin de futuros Informes sobre Seguridad Alimentaria de los Hogares, terminando con un esfuerzo de décadas para monitorizar cuántos estadounidenses luchan por acceder a alimentos suficientes.

«Estos estudios redundantes, costosos, politizados y superfluos no hacen más que generar miedo», declaró USDA mediante un comunicado de prensa. «Durante 30 años (…) este estudio no ha presentado nada más que forraje subjetivo y liberal», opinó.

El informe se publica anualmente desde mediados de los 90 y sus datos son ampliamente utilizados por responsables políticos federales, estatales y locales para orientar las decisiones de financiación de los programas de asistencia alimentaria y evaluar su eficacia.

La decisión se produjo después de que la ley «grande y hermosa» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recortara la financiación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria significativamente en julio, antes conocido como los cupones de alimentos, que proporciona beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto en comida.

Se prevé que unos 2,4 millones de estadounidenses menos, incluidas familias con niños, reciban estos cupones de alimentos tras los recortes en la financiación, según la Oficina Presupuestaria del Congreso.