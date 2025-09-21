Al menos 34 gazatíes muertos en ataques nocturnos israelíes, según autoridades palestinas

Tel Aviv, 21 sep (Sputnik).- Los ataques israelíes mataron al menos a 34 personas en la ciudad de Gaza durante la noche, incluidos niños, informaron este domingo funcionarios de salud locales, mientras Israel continúa con su ofensiva en la ciudad azotada por la hambruna.

Funcionarios de salud del Hospital Shifa, donde se trasladaron la mayoría de los cuerpos, informaron que entre los muertos había 14 personas que murieron en un ataque nocturno del sábado al domingo, que impactó un bloque residencial en la zona sur de la ciudad.

El personal de salud informó que un enfermero que trabajaba en el hospital se encontraba entre los fallecidos, junto con su esposa y sus tres hijos.

Esto sucede mientras las tropas israelíes avanzan en la ciudad de Gaza, que el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dice que es el último bastión de Hamás, y varios países se preparan para reconocer un Estado palestino.

Israel está en guerra contra los grupos islamistas armados de Gaza liderados por Hamás desde el 7 de octubre de 2023, cuando atacaron comunidades colindantes israelíes matando a más de 1200 personas y secuestrando a más de 250. Tres semanas después, Israel atacó Gaza por tierra, mar y aire en un conflicto armado que se ha cobrado la muerte de más de 65.200 personas, la mayoría civiles, ha herido a más de 166.200 y ha sumido al territorio palestino en una situación de desastre humanitario en la que, además, mueren personas de hambre todos los días.

El Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu argumenta que la toma de la ciudad de Gaza es lo que doblegará a Hamás y salvará a los rehenes israelíes que aún están en la Franja, 48 en total, se estima que veinte de ellos aún están vivos. El disenso social es grande, el propio jefe del Ejército, Eyal Zamir, ha manifestado su oposición a esta operación, aunque ha dicho que cumplirá las órdenes del ejecutivo. (Sputnik)