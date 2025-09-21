Alemania planea integrar sistemas policiales y militares para protegerse contra drones

Berlín, 21 sep (Sputnik).- El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, anunció planes para reforzar el sistema de defensa contra drones en medio del aumento de incidentes con estos aparatos en el país.

«Prestaremos gran atención a este tema en la agenda de la próxima conferencia de ministros del Interior (de los estados federados de Alemania en diciembre) (…) Nuestro objetivo es claro: unir las competencias del Gobierno federal y los estados, desarrollar nuevas capacidades defensivas, integrar sistemas policiales y militares de contramedidas contra drones», dijo el ministro en una entrevista con los medios del grupo mediatico Funke.

Dobrindt caracterizó la situación en esta área como una «carrera de tecnologías defensivas» entre los sistemas ofensivos de drones y los sistemas de defensa contra ellos «tanto en el ámbito híbrido como militar».

Dentro del Misterio del Interior se habla de un aumento «significativo» del riesgo de ataques con drones, escribió el grupo mediático, citando fuentes.

El inspector general de la Bundeswehr (Fuerzas Armadas), Carsten Breuer, en una entrevista con la agencia DPA, señaló que una protección efectiva contra drones solo puede organizarse combinando «diversos medios» de lucha contra ellos, incluyendo municiones merodeadoras que serán probadas por el Ejército alemán a finales de año.

«Para mí una cosa está clara: al final, probablemente tendremos que usar drones contra drones», añadió.

Al mismo tiempo, el inspector general instó a no olvidar la necesidad de desarrollar protección contra otros tipos de armamento.

El periódico Bild informó el 8 de agosto que la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania detectó 270 incidentes con drones en bases militares e infraestructuras críticas durante los primeros tres meses de 2025.

Según el reporte, las instalaciones militares fueron el objetivo principal, con 117 incidentes registrados.

Sobre infraestructuras energéticas, la policía registró 88 incidentes, principalmente relacionados con sobrevuelos de drones sobre terminales de gas natural licuado. (Sputnik)