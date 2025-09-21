Australia, Canadá y Reino Unido reconocen oficialmente al Estado de Palestina

Moscú, 21 sep (Sputnik).- Australia, Canadá y el Reino Unido reconocieron oficialmente al Estado de Palestina este domingo.

«Hoy (domingo), Canadá reconoce el Estado de Palestina», publicó el primer ministro del país, Mark Carney, en sus redes sociales.

Por su parte, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y la ministra de Exteriores de ese país, Penny Wong, publicaron un comunicado en el que señalan que, «a partir de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025, la Mancomunidad de Australia reconocerá oficialmente el Estado de Palestina, independiente y soberano».

Asimismo, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el reconocimiento del Estado de Palestina en sus redes sociales.

«Hoy (domingo), para restaurar la esperanza de paz entre palestinos e israelíes y una solución de dos Estados, el Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina», escribió Starmer.

Según el comunicado de Canadá, la Autoridad Palestina se comprometió a implementar las reformas necesarias y a celebrar elecciones generales en 2026.

El primer ministro canadiense también afirmó que el actual Gobierno israelí está «trabajando metódicamente» para impedir la creación de un Estado palestino.

Starmer, por su parte, señaló que esta decisión «no es una recompensa para Hamás, porque significa que Hamás no tiene futuro, ni papel en el gobierno, ni papel en la seguridad».

«Ya hemos prohibido y sancionado a Hamás, y seguiremos haciéndolo. He ordenado que se trabaje para imponer sanciones a otras figuras de Hamás en las próximas semanas», añadió el primer ministro británico.

La Asamblea General de la ONU votó en 1947 a favor de la creación de dos Estados -Israel y Palestina-, pero solo se estableció el israelí.

Actualmente, el Estado de Palestina es reconocido por 150 de los 193 países miembros de la ONU. (Sputnik)