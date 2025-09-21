Casa Blanca dice que tasas de nueva visa H-1B aplican solo a nuevos solicitantes

Washington, 20 sep (Xinhua) — La Casa Blanca aclaró que la nueva tasa de 100.000 dólares para visados H-1B no será de aplicación a quienes ya tengan estas visas o un visado válido para ingresar nuevamente en EE. UU., tras la confusión y preocupación generada por la introducción de esta medida desde la Administración Trump.

La tasa, que entra en vigor hoy domingo, «aplica solo a nuevos visados, no renovaciones ni a quienes lo tengan actualmente», precisó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en X. «Los tenedores de visa H-1B pueden salir y reingresar al país de la misma manera que lo harían normalmente», señaló.

También dijo que se trata de una «tasa única que aplica solamente a la solicitud (del visado H-1B)».

El programa H-1B permite a las empresas estadounidenses contratar empleados extranjeros altamente cualificados. El presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó este viernes una norma subiendo la tasa que pagan las compañías para esponsorizar a solicitantes del H-1B, hasta los 100.000 dólares, justificando que esta medida tiene como objetivo asegurar que Estados Unidos atrae talento que no puede ser reemplazado por trabajadores estadounidenses.

Tras el anuncio, empresas como Microsoft y Amazon recomendaron a empleados con visado H-1B que evitaran viajar al exterior o bien regresar antes de que entrara en vigor la medida, según medios.

Se espera que la política incremente significativamente el coste de las empresas que contratan talento extranjero. El viernes, Trump manifestó que las compañías pueden no pagar la nueva tasa y contratar a estadounidenses que puedan hacer el trabajo. «Hay, por tanto, un incentivo para contratar estadounidenses», expresó.