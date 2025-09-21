China amplía cobertura de seguro médico contra enfermedades raras

Beijing, 21 sep (Xinhua) — China ha ampliado su catálogo de enfermedades raras a 207 condiciones e incluyó cerca de 100 medicamentos para enfermedades raras en su plan de seguro médico, de acuerdo con información dada a conocer en la Conferencia sobre Enfermedades Raras de China 2025, que concluyó hoy domingo.

Debido a su baja incidencia, a las pequeñas poblaciones de pacientes y a los elevados costos de investigación y desarrollo, las enfermedades raras han recibido una atención limitada en el ámbito de la salud pública.

Mediante esfuerzos interinstitucionales coordinados, China ha acelerado el desarrollo de un sistema para la prevención y tratamiento de dichas enfermedades, y ha vuelto más accesibles y asequibles los medicamentos para los pacientes.

En 2024, el fondo de seguro médico de China asignó 8.600 millones de yuanes (cerca de 1.200 millones de dólares) para incluir en su cobertura a medicamentos para enfermedades raras, lo que constituyó cerca de 7,7 por ciento del total de pagos.

Más allá de expandir la cobertura del seguro para dichos medicamentos, China también ha desarrollado su red nacional de colaboración en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras, que ahora incluye a 419 instituciones médicas.

El país ha establecido además un sistema de reporte de enfermedades raras que abarca a 1.150 millones de personas, y hasta la fecha se han registrado 1.640 millones de casos.

«Aunque el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras podría parecer una ‘necesidad de nicho’, en realidad es una medida fundamental para el progreso médico y social», afirmó Zhang Shuyang, presidenta del Hospital del Colegio Médico Unión de Pekín y un experto en enfermedades raras.

«Eso no sólo preserva la dignidad de vidas individuales, sino que también impulsa el progreso médico y social hacia una mayor precisión y equidad», añadió Zhang.