China y Costa Rica refuerzan compromiso comercial en reunión virtual del Comité de Libre Comercio

San José, 21 Sep (Elpaís.cr).- La Octava Reunión del Comité de Libre Comercio China-Costa Rica se celebró con éxito de manera virtual, informó la Embajada de la República Popular China en San José.

El encuentro, realizado el 18 de setiembre, permitió evaluar los avances sustanciales en la aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC), vigente desde el 1 de agosto de 2011, y abordar temas clave como comercio bilateral, reglas de origen y cooperación en inversiones.

Durante la sesión, autoridades de ambos países destacaron los logros alcanzados desde que Costa Rica se convirtió en el primer país centroamericano en suscribir un acuerdo comercial con China.

Ambos subrayaron que el intercambio no solo ha crecido en volumen, sino también en diversidad de productos autorizados para ingresar al mercado chino.

Actualmente, 15 productos cuentan con autorización para su exportación, entre ellos piña congelada, carne de res, carne de cerdo y piña deshidratada. Además, se negocian nuevos protocolos para la exportación de melón, carne de pollo y camarón blanco de cultivo, lo que abre perspectivas de diversificación en el comercio agrícola y agroindustrial.

En el plano técnico, la reunión abordó la correcta aplicación de las normas de origen, la actualización de disposiciones conforme a la Séptima Enmienda del Sistema Armonizado y el fortalecimiento de los protocolos fitosanitarios. Estas medidas buscan optimizar el aprovechamiento del tratado, garantizar transparencia en el comercio y reducir las barreras para productores y exportadores costarricenses.

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) informó, además, que Costa Rica presentó una lista de al menos seis productos para los cuales busca la desgravación arancelaria en el marco del TLC.

La propuesta incluye losas sanitarias, calzado, puertas y ventanas de hierro y acero, puertas de madera y refrigeradoras. Según Comex, estas solicitudes responden a demandas del sector productivo y pretenden mejorar la competitividad tanto en el mercado interno como en las exportaciones.

El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, aseguró a medios de prensa que el país mantendrá sus relaciones económicas con China, aun frente a las tensiones geopolíticas derivadas de la rivalidad con Estados Unidos. “El TLC con China es un compromiso ya consolidado, y desvincularse no es viable dado el papel que juega como actor económico global”, puntualizó.

El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China, pionero en Centroamérica, ha sido un motor para la diversificación de las exportaciones nacionales, al tiempo que ha fortalecido la cooperación económica bilateral.

Reuniones como la celebrada este mes buscan dar continuidad al proceso de modernización del acuerdo, impulsar nuevas inversiones y asegurar beneficios mutuos bajo principios de transparencia y reciprocidad.