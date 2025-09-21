Científicos chinos diseñan pequeño sensor robótico para tareas dentro del cuerpo

Beijing, 21 sep (Xinhua) — Un equipo de científicos chinos ha logrado combinar funciones de detección y dirección en una máquina del tamaño de un grano, creando el potencial para una dosificación de medicamentos más precisa y un monitoreo fisiológico «in-situ».

Investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, en la provincia central de Hubei, y de la Universidad de Hong Kong, en el sur de China, han desarrollado un pequeño robot magneto-ultrasónico de 1,3 mm de ancho que puede detectar y regular de manera inalámbrica parámetros ambientales como fuerza, vibración, viscosidad y temperatura, según un informe publicado recientemente en la revista Science Robotics.

Con la capacidad de detectar estímulos y traducirlos en señales ultrasónicas, el artefacto, con un peso de solo 4,6 miligramos, también puede manipular objetos delicados, como huevos de salmón, de acuerdo con lo que se mostró durante una prueba en un modelo animal.

Los investigadores demostraron además que una versión termómetro del robot es capaz de detectar cambios de temperatura en un modelo de cerdo, mientras que una variedad tipo cápsula confirmó su capacidad para administrar dosis precisas de líquidos de forma inalámbrica en el estómago de un conejo vivo, y podría medir el nivel de dosificación a lo largo del tiempo.

Estas pruebas han allanado el camino para aplicaciones en el mundo real de esta máquina miniatura inteligente.