Ciudad china reporta más de 1.700 casos de chikungunya

Guangzhou, 21 sep (Xinhua) — Las autoridades de Jiangmen, una ciudad de la provincia meridional china de Guangdong, habían reportado hasta el viernes 1.714 casos de fiebre chikungunya, una enfermedad viral transmitida por mosquitos, lo que llevó a la activación de un protocolo de respuesta a emergencias de salud pública.

Todos los casos reportados hasta ahora son leves y no se han reportado casos graves ni mortales, dijeron el sábado funcionarios locales en una conferencia de prensa.

El Gobierno de Jiangmen decidió el viernes activar el Nivel III de su protocolo de respuesta a emergencias de salud pública para hacer frente a la situación que atraviesa la ciudad a causa del virus.

La fiebre chikungunya es una enfermedad infecciosa aguda causada por el virus del mismo nombre, y se caracteriza por síntomas como fiebre, erupciones cutáneas y dolores en las articulaciones.

El virus se transmite a los humanos a través de picaduras de mosquitos infectados.