El Pentágono de EEUU busca defenderse de los drones

Las fuerzas estadounidenses están expandiendo el uso de la inteligencia artificial (IA) mientras que el Pentágono advierte sobre el emergente desafío: defenderse de los drones, informa Fox News.

Así, EE.UU. lleva a cabo un programa piloto en el que los soldados usan gafas Ray-Ban habilitadas con IA, declaró esta semana el secretario del Ejército, Dan Driscoll. Detalló que los dispositivos graban trabajos de reparación y luego usan modelos generativos para guiar a tropas con menos experiencia en el mantenimiento de vehículos de escuadrón de infantería.

Asimismo, indicó que eso refleja un nuevo impulso para incorporar tecnología de consumo en las Fuerzas Armadas «mucho más rápidamente» que en el pasado. Mientras que Meta* pudo haber gastado miles de millones desarrollando las gafas, el Ejército las está probando por unos 400 dólares el par.

Problema principal: defenderse de los drones

Por su parte, el general Randy George, jefe del Estado Mayor del Ejército, señaló que el mismo enfoque se aplica para defenderse de los drones. Enfatizó que la tecnología contra drones debe ser barata, rápida y automatizada, apuntando que se trata del «problema 1A» que enfrenta Washington.

«Si piensan en un enjambre de drones […] es una idea casi imposible de manejar incluso para los seres humanos», continuó. «Si tienen un dron de 5.000 dólares, quieren un interceptor de 2.000 o 3.000 o 4.000 dólares, y en eso nos estamos concentrando», añadió.

Además, apuntó que las tropas estadounidenses están probando proyectiles de proximidad y láseres de alta energía, mientras que el mayor obstáculo es defenderse de los drones en un espacio aéreo civil congestionado.

Otras novedades en el Ejército de EE.UU.

Como parte de la iniciativa de «transformación continua» del Ejército, el alto militar dijo que 25 brigadas serán renovadas en los próximos dos años para hacerlas más letales, móviles y tener una mayor capacidad de supervivencia en entornos de alta amenaza. También se refirió a la modernización de blindados, explicando que el nuevo tanque de próxima generación M1E3, concebido como un reemplazo más ligero y rápido del Abrams, podría llegar a las unidades a partir del próximo año.

Los militares también afirmaron que EE.UU. está construyendo sus propios drones con piezas producidas en el país. Al mismo tiempo, se está probando la impresión 3D, permitiendo a los soldados fabricar piezas en el teatro de operaciones en lugar de esperar en largas líneas de suministro. Mientras, una división de infantería está probando aplicaciones de mando y control en tabletas reforzadas, reemplazando los camiones y los soportes de radio que durante mucho tiempo han anclado los puestos de mando del Ejército.

Para pagar por su impulso de modernización, el Ejército planea recortar 48.000 millones de dólares en cinco años de programas que ya no necesita, reinvirtiendo en drones, defensas aéreas y fuego de largo alcance, reveló Driscoll.

Además, se lanzó un fondo ‘Fuse’ de 750 millones de dólares para apoyar a pequeñas y medianas empresas.

A su vez, los expertos externos han advertido que confiar en dispositivos de estilo comercial podría introducir nuevas vulnerabilidades cibernéticas y problemas de durabilidad en el combate.(Sputnik)