FMI impone sus recetas a Ecuador, según líder de organización social

Quito, 21 sep (Sputnik).- La decisión del Gobierno de Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel y liberalizar el precio de este combustible responde a una orden del Fondo Monetario Internacional (FMI), aseguró a la Agencia Sputnik Gary Espinoza, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador (Fenocin), que se sumará a la movilización convocada por diversas organizaciones en rechazo a las políticas gubernamentales.

“La intención del presidente (Daniel) Noboa es poner el diésel a precios internacionales, es decir, a 4.50 dólares (el galón) y esto es una imposición y disposición, una orden del FMI, que no cuadra con la situación de pobreza que vive el país”, indicó el líder de la Fenocin, organización con presencia en 21 de las 24 provincias del país.

Martínez aludió a los compromisos adquiridos por Ecuador con el FMI que derivan en mayor endeudamiento con ese organismo internacional, el cual, por su parte, presiona para recibir el pago por sus respectivos desembolsos.

Según estadísticas oficiales, Ecuador es el cuarto país mayor deudor del FMI, con 8.610 millones de dólares, antecedido por Argentina, Egipto y Ucrania. Además, este país andino es el segundo a nivel global que más debe pagar a ese organismo por concepto de sobrecargo (tarifas adicionales por préstamos grandes) en los próximos cinco años, con un total de 584 millones de dólares.

La semana pasada varias organizaciones, entre estas la Fenocin, anunciaron que se sumarán al paro nacional «inmediato» e «indefinido», convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

“Lo primero que estamos pidiendo es que se derogue el Decreto 126, que eliminó el subsidio a los combustibles, (…) que no es un problema solo para nosotros, (los) buceros, (los) camioneros, sino es un problema que cruza toda la cadena alimenticia desde la producción hasta el centro de consumo”, apuntó Martínez.

Las demandas del paro, sin embargo, van más allá del tema del subsidio, según indicó la Conaie en un comunicado el sábado, en el cual expuso que reclamarán al Gobierno por el alto costo de la vida; la crisis en salud, educación y empleo, así como la inseguridad, abandono estatal, amenaza minera y destrucción de la naturaleza.

Además, exigirá la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 al 12 por ciento, el fin del del modelo extractivista y el respeto a la consulta previa para la adjudicación de proyectos para explotar los recursos naturales como la minería, así como la revocatoria de las mineras en «Quimsacocha, Las Naves, Palo Quemado y más».

Los convocantes demandarán al Gobierno cumplir las sentencias referidas a poner fin a la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, entre otras.

Se anunció además, el rechazo a la consulta popular que busca el Gobierno de Daniel Noboa para dar paso a una Asamblea Constituyente que elabore una nueva carta magna.

PARO CONTRA LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO

El líder de la Fenocin señaló que una de las demandas del paro será exigir al Gobierno cesar las políticas extractivistas y los acuerdos alcanzados por el Gobierno en varios proyectos, como el proyecto Loma Larga, en Quimsacocha (provincia de Azuay, sur).

«La política petrolera, la política minera (de Ecuador), es una política hecha a imagen y semejanza de las grandes transnacionales».

En su opinión, las grandes transnacionales son las más beneficiadas con estos proyectos del Gobierno de Noboa, mientras el país se queda con «migajas» de regalías que entregan al Estado las empresas a las cuales se les concesionan los proyectos.

“Que le queden menos de 100 millones (de dólares) al año en una concesión minera a un Estado y que la empresa se lleve alrededor de 1.500 millones de dólares, eso es impresentable”, aseveró.

Espinoza indicó que durante el gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023) al Ecuador le quedaban alrededor del 23 por ciento de las ganancias brutas de la extracción de petróleo, mientras en la actualidad, según cifras del Ministerio de Finanzas, esto reporta menos del 15 por ciento y más recientemente se dijo que la ganancia bruta estaba en el 10 por ciento.

“Eso significa que no sirve de nada producir petróleo (u) oro en este país porque el que más gana es la gran empresa concesionaria, que se lleva toda la riqueza, y al Ecuador lo que le queda es la contaminación de los suelos y las aguas, así como la erosión”, sostuvo.

Por otra parte, indicó que el Gobierno actúa bajo las imposiciones del FMI y también de EEUU, incluso en políticas internacionales, como ocurrió recientemente con el decreto presidencial que declaró a las organizaciones Hizboláh (Líbano); Hamás (Palestina) y al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán como organizaciones terroristas.

«No creemos que sea necesario nosotros opinar sobre temas de otros países con los que solo tenemos relación de amistad que deberíamos cultivar para que esta relación crezca», aseveró.

Derecho a la resistencia

El líder de la Fenocin defendió el derecho a la resistencia garantizado por la Constitución vigente en Ecuador (2008), para exponer sus demandas ante los incumplimientos reiterados del Gobierno, por lo cual harán uso de este.

“Debemos hacer uso de ese derecho, pues no estamos en una dictadura en la que el presidente diga que (van a dar) 30 años de cárcel (para los huelguistas)», apuntó.

El líder social se refirió a la advertencia del presidente Noboa de que no permitirá la paralización del país y que quienes incurran “en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías y violencia organizada» serán sancionados conforme a la ley” y se irán presos «30 años».

“Ningún tipo de amenaza nos van a detener porque este señor (Noboa) ya colmó la paciencia del pueblo ecuatoriano, pues nunca ha cumplido lo que prometió, como fue la cuestión de rebajar el precio del diésel y de todos los combustibles, bajar las tarifas de energía eléctrica, combatir la inseguridad. Nada de esto ha cumplido, peor aún (es el caso de la generación de) empleo para los ecuatorianos”, subrayó.

El dirigente consideró que el mandatario y el Ejecutivo están a tiempo de dialogar con las organizaciones sociales, sindicales, indígenas y campesinas y la ciudadanía en general para escuchar sus demandas, de lo contrario el descontento popular respecto a su gestión aumentará.

“Si tenemos un Gobierno, sea este de izquierda, de centro, de derecha, de ultraderecha, siempre debe escuchar a sus mandantes. Este Gobierno no escucha ni siquiera a la gente que votó por ellos”, apuntó.

Insistió en que la movilización popular es la única forma de que el gobernante escuche el clamor popular y en el caso de su organización le ha cursado varias cartas con propuestas de dialogar, pero no han tenido respuesta.

“Cuando uno tiene una opinión contraria a la del Gobierno, ya no lo reciben ni siquiera los ministros, o sea, es una situación al estilo e imagen de (León) Febres-Cordero (1984-1988)”, concluyó. (Sputnik)