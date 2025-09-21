Hamás lanza dos cohetes desde Gaza a Israel, uno interceptado otro cayó en área abierta

Tel Aviv, 21 sep (Sputnik).- Después de que sonaran sirenas en la ciudad de Ashdod, en la costa sur de Israel, el Ejército informó que un cohete lanzado desde Gaza fue interceptado y otro cayó en campo abierto sin causar heridos.

«Un cohete fue interceptado por las defensas aéreas, mientras que el segundo impactó en una zona abierta», afirmó el comunicado de la portavocía militar israelí.

No hubo informes inmediatos de heridos ni daños relevantes en el ataque, que activó las sirenas en los barrios del este de Ashdod y en las localidades cercanas.

El lanzamiento de cohetes desde Gaza, especialmente los de largo alcance con múltiples proyectiles, ha sido cada vez más escaso a medida que continúa la guerra en el enclave palestino, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se debe a que la capacidad de lanzamiento de los grupos terroristas se ve obstaculizada por la ofensiva terrestre.

La última vez que se dispararon cohetes contra Ashdod fue el 6 de abril.

Israel está en guerra contra los grupos islamistas armados de Gaza liderados por Hamás desde el 7 de octubre de 2023, cuando atacaron comunidades colindantes israelíes matando a más de 1200 personas y secuestrando a más de 250. Tres semanas después, Israel atacó Gaza por tierra, mar y aire en un conflicto armado que se ha cobrado la muerte de más de 65.200 personas, la mayoría civiles, ha herido a más de 166.200 y ha sumido al territorio palestino en una situación de desastre humanitario en la que, además, mueren personas de hambre todos los días.

El gobierno israelí de Benjamín Netanyahu argumenta que la toma de la ciudad de Gaza es lo que doblegará a Hamás y salvará a los rehenes israelíes que aún están en la Franja, cuarenta y ocho en total, se estima que veinte de ellos aún están vivos. El disenso social es grande; el propio jefe del Ejército, Eyal Zamir, ha manifestado su oposición a esta operación, aunque ha dicho que cumplirá las órdenes del Ejecutivo. (Sputnik)