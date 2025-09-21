Inicia contienda a la jefatura del PLD de Japón con cinco candidatos

Partido Liberal Democrático de Japón. Archivo

Tokio, 22 sep (Xinhua) — El Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, en el poder, arrancó hoy lunes, de manera oficial, la campaña electoral para su jefatura, y se espera que se presenten cinco candidatos.

Los contendientes son el ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi, los exministros de Seguridad Económica Takayuki Kobayashi y Sanae Takaichi, el secretario jefe del Gabinete, Yoshimasa Hayashi, y el otrora secretario general del PLD Toshimitsu Motegi.
Los cinco aspirantes participaron también en las elecciones del año pasado, en las que se presentaron un récord de nueve candidatos.

