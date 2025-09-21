Israel condena reconocimiento de Estado palestino por Reino Unido, Australia y Canadá

Jerusalén, 21 sep (Xinhua) — El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenó hoy la decisión del Reino Unido, Canadá y Australia de reconocer un Estado palestino.

«Tengo un mensaje claro para los líderes que reconocen un Estado palestino luego de la terrible masacre del 7 de octubre», dijo Netanyahu, en referencia al ataque de Hamas contra el sur de Israel de octubre de 2023.

«Ustedes dieron una enorme recompensa al terrorismo».

Netanyahu añadió que «eso no ocurrirá, no habrá un Estado palestino al oeste del río Jordán».

El primer ministro añadió que dará una respuesta a estos reconocimientos luego de regresar de Estados Unidos. «Espérenla», dijo.

El presidente palestino Mahmoud Abbas dio la bienvenida a la medida de los tres países y dijo que «constituye una medida importante y necesaria para lograr una paz justa y duradera de conformidad con la legitimidad internacional», se indicó en una declaración de su oficina.

Hoy con anterioridad, el primer ministro británico Keir Starmer dijo en una declaración por video que Reino Unido «reconoce formalmente el Estado de Palestina» y pidió un cambio de rumbo para alcanzar una solución de dos Estados.

Por otra parte, un comunicado de prensa emitido por el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y la ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, dijo que

«Australia reconoce las aspiraciones legítimas y de larga data del pueblo de Palestina a un Estado propio».

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, también emitió hoy una declaración sobre el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de Canadá.