Jefe de ONU pide paz y fin de conflictos en mensaje por Día Internacional de la Paz

Naciones Unidas, 21 sep (Xinhua) — El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió hoy domingo a la comunidad internacional «silenciar las armas, poner fin al sufrimiento, tender puentes y crear estabilidad y prosperidad», en un mensaje con motivo del Día Internacional de la Paz, celebrado el 21 de septiembre de cada año.

«La paz no puede esperar», mientras el mundo en guerra clama por paz, dijo el jefe de la ONU.

El Día Internacional de la Paz de este año nos insta a cada uno de nosotros a dar voz a ese llamado, añadió.

Alrededor del mundo se están desgarrando vidas, se están extinguiendo infancias y se está descartando la dignidad humana básica, en medio de la crueldad y del deterioro de la guerra, dijo Guterres.

«Estamos viendo un estallido del conflicto. El derecho internacional ha sido despreciado. Y un número récord de personas está huyendo de sus hogares», indicó.

«Todo lo que desean es la paz. La paz es un asunto de todos», dijo el jefe de la ONU, quien añadió que los efectos de la guerra se están propagando por todo el mundo.

Guterres señaló que aunque el desarrollo sostenible apoya la paz, nueve de cada diez países que más problemas tienen para desarrollarse sufren conflictos.

Guterres exhortó a la comunidad internacional a «eliminar el racismo, la deshumanización y la desinformación que arrojan combustible a las llamas del conflicto».

«En su lugar, debemos hablar con el lenguaje del respeto, abrir nuestro corazón a los demás», enfatizó.

«Si tenemos paz, tendremos esperanza»: las familias se unirán, las comunidades se reconstruirán y los niños aprenderán y jugarán, añadió el jefe de la ONU.

El Día Internacional de la Paz fue establecido en 1981 por la Asamblea General de la ONU. Dos décadas después, en 2001, la Asamblea General votó por unanimidad para designar el día como un período de no violencia y cese al fuego. El tema para este año fue «Actuar ahora por un mundo pacífico».